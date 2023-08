Philips Hue Secure, des caméras et capteurs intelligents pour la maison

Signify a annoncé aujourd'hui une extension majeure de sa gamme de luminaires intelligents Philips Hue avec l'ajout des nouvelles caméras et des nouveaux capteurs Philips Hue Secure pour la sécurité domestique. Des équipements qui permettent de surveiller votre habitation et de vous prévenir en cas d'infraction.

Les caméras Philips Hue Secure

Les caméras Philips Hue Secure viennent concurrencer les acteurs du marché comme Eufy, Somfy et autre Eve. Elles offrent une surveillance vidéo 1080p, une vision nocturne et des notifications de déclenchement de mouvement. Comme les autres appareils Hue, elles sont conçues pour être connectées à un pont de la marque.



La communication bidirectionnelle est possible (il est possible d'entrendre et de parler depuis son iPhone ou Android), et les caméras peuvent être associées à des lumières Hue et à des alarmes sonores pour dissuader les intrus. Le chiffrement de bout en bout préserve la confidentialité des clips vidéo et des clichés, et Philips assure que la caméra peut reconnaître les personnes, les animaux et les colis.



Les caméras Philips Hue Secure peuvent être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur, et il existe des versions filaires et sur batterie. Les caméras sont disponibles en noir ou en blanc et peuvent être installées à l'extérieur à l'aide du support de caméra Secure. Philips propose également une caméra Hue Secure Floodlight qui peut surveiller l'extérieur et s'allumer lorsqu'un mouvement est détecté.

Les capteurs de contact Philips Hue Secure

À l'intérieur, le capteur de contact Philips Hue Secure peut être installé sur les portes, les fenêtres et autres éléments. Selon le mode choisi, il enverra une notification lorsqu'il est ouvert ou fermé. Comme pour les caméras, les capteurs peuvent être associés à des lampes pour les activer de manière synchronisée. Ils peuvent donc être utilisés pour allumer les lumières de l'appartement ou de la maison lorsque la porte d'entrée est forcée, par exemple.

Les caméras et les capteurs sont contrôlés par le Security Center qui est ajouté à l'application Philips Hue. Le Security Center dispose d'un écran intégré "Take Action" où vous pouvez activer une alarme qui fait clignoter les lumières, retentir une sirène et contacter les autorités locales, ainsi que des options pour personnaliser les paramètres des caméras. Seul bémol, certaines fonctions telles que les zones d'activité et la détection de personnes nécessitent un abonnement payant, à partir de 3,99 € par mois. Un compte Hue est nécessaire pour utiliser les appareils, et jusqu'à 10 caméras peuvent être reliées à un pont. Les appareils Eufy ne demandent pas d'abonnement supplémentaire pour ce genre de fonctionnalités.

La gamme Philips Hue Secure sera disponible à partir de l'automne 2023. La caméra filaire Hue Secure est vendue au prix de 199,99 euros, ou 249,99 euros avec une batterie, tandis que la caméra Floodlight coûtera 349,99 euros.



Les capteurs de contact sont vendus au prix de 39,99 euros l'unité ou de 69,99 euros le pack de deux. Tout cela est évidemment compatible Apple HomeKit et Matter.

Télécharger l'app gratuite Philips Hue