Super promo sur les caméras Eufy 2C Pro compatibles HomeKit à -30% #BlackFriday

Le groupe Anker propose une multitudes d'accessoires qui fonctionnent avec les appareils Apple, comme par exemple la récente batterie MagSafe pour iPhone. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est sa filiale Eufy qui est spécialisée dans la domotique et notamment les caméras de surveillance, sonnettes connectées et autres interphones. Justement, pour le Black Friday, la caméra Eufycam 2C Pro voit son prix fondre de 30%, passant de 299 € à 209 € ! Une affaire en or, d'autant que la 2C Pro ne manque pas d'arguments.

Une caméra 2K avec vision nocturne et sans abonnement

Les caméras Eufycam 2C Pro ont donc de solides arguments avec l'enregistrement 2K, une autonomie de six mois avec la batterie intégrée (rechargeable), la vision nocturne en couleur, la détection de personne et la compatibilité avec HomeKit et HomeKit Secure Video. C'est d'ailleurs un atout indéniable de la 2C Pro qui s'intègre parfaitement à l'application Maison et qui est capable de déclencher des routines automatisées pour les plus exigeants. Sans compter que ses capacités de détection lui permettent d'identifier un humain pour ne pas vous alerter sans raison à cause d'un chat errant.



Si quelqu'un s'approchait de votre maison, la caméra du groupe Anker vous enverrait une notification et vous proposerait même de dialoguer avec la personne, grâce à son microphone et son haut-parleur.



Mais ce n'est pas tout, car la 2C Pro offre aussi un stockage local grâce à sa base connectée en WiFi (ou câble Ethernet), ce qui évite les abonnements que proposent la plupart des concurrents. Vous ne payez que les caméras.



Pour compléter sa panoplie, l'Eufycam 2C Pro dispose d'une étanchéité IP67 qui lui permet d'être positionnée en extérieur à n'importe quel endroit. Elle est évidemment également capable de surveiller votre espace intérieur.

Les + :

Qualité vidéo jour et nuit

Objectif grand-angle 140 degrés

Puissance du module Wifi

Captation des bruits

Stockage gratuit de toutes les vidéos en local

Application complète

Notifications instantanées

Modes pré-enregistrés (présent, absent, système désarmé, ...)

Mode personnalisé

Latence de 2 secondes seulement

Les - :

Zoom peu performant sur certains appareils

Volume alarme un peu faible

Tri des vidéos discutables

Pourquoi acheter la caméra Eufycam 2C Pro au meilleur prix

Pour conclure, la 2C Pro est vraiment un excellent produit, notamment grâce à sa vision nocturne couleur et à la résolution 2K de ses vidéos, sans oublier le stockage local qui fournit sécurité des données et gratuité d'utilisation. Seul bémol, sa sonnerie d'alerte n'est pas très forte, mais ce n'est pas son but premier.



La promotion du jour concerne le pack de 2 caméras, ce qui est souvent très utile sachant que ​​​​​​chacune peut être réglée différemment : caméra active ou non , mode nuit noir et blanc ou avec le projecteur (couleur) , filigrane ou pas, qualité vidéo, sensibilité de détection de mouvement , zone sélectionnée, notification ou pas...



Si vous êtes intéressés, les EufyCam 2C Pro sont en promotion à 209€ la paire au lieu de 299 euros !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.