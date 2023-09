Caméras Eufy : suivi d'une même personne et 4 nouveautés 2023

Le groupe Anker propose une multitudes d'accessoires qui fonctionnent avec les appareils Apple, dont la très bonne batterie MagSafe. Mais la société, via sa filiale Eufy, commercialise également de très bonnes caméras de surveillance, évidemment connectée à HomeKit. Une récente mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour la sécurité des personnes.



En outre, la marque d'Anker spécialisée dans la maison intelligente renouvelle sa gamme de caméras avec une nouvelle caméra extérieure SoloCam alimentée par batterie, une Floodlight Cam E340, une Video Doorbell E340 et une Indoor Cam S350.

Une nouvelle fonctionnalité chez Eufy

Les caméras de sécurité Eufy bénéficient d'une mise à jour qui leur permet de suivre un visiteur sur plusieurs caméras et de vous envoyer une alerte vidéo unique, compilant les différents plans.



Une vidéo de démonstration montre un livreur déposant un colis, une vue montrant le colis dans une cour, combinée à une vue d'une seconde caméra montrant le chauffeur remontant dans sa camionnette à l'avant de la maison...

Eufy a partagé cette nouvelle fonctionnalité avec The Verge :

La caractéristique matérielle de la nouvelle gamme est son double objectif, avec une caméra grand angle et un téléobjectif permettant de zoomer pour mieux identifier les visages et les plaques d'immatriculation. Mais il y a aussi une nouvelle capacité qui se démarque : le suivi de plusieurs caméras et l'assemblage de vidéos.



"Cette technologie est issue du secteur bancaire et de la circulation routière", a expliqué Brett White, porte-parole d'Eufy, à The Verge lors d'une réunion d'information.



"Chaque caméra peut capter les mouvements et les suivre, ce qui permet d'obtenir une seule vidéo épissée montrant chaque événement sur chaque caméra.



La fonction nécessite le concentrateur HomeBase 3, qui utilise l'intelligence artificielle de l'appareil pour identifier les personnes, puis combiner les différents flux vidéo en un seul clip.



La HomeBase 3 d'Eufy (149,99 €) ajoute gratuitement aux caméras des alertes intelligentes pilotées par l'IA, notamment la reconnaissance faciale et la détection de personnes, d'animaux et de véhicules. La HomeBase 3 est désormais livrée avec un disque dur de 1 To. Les enregistrements stockés localement sont accessibles gratuitement, sans abonnement, et un service payant de stockage dans le nuage est également disponible.



Dans un premier temps, la fonction de suivi sera gratuite et les propriétaires d'anciennes caméras pourront également l'utiliser, à condition qu'ils disposent du concentrateur. Toutefois, il est prévu de l'intégrer dans une future formule d'abonnement, même si tout le travail est effectué localement, sans qu'il soit nécessaire d'accéder à un serveur distant.



Quelques points importants sont à noter. Un, seule la gamme Eufy Cam 2 est compatible avec HomeKit. Deuxièmement, ces produits ont reçu une mauvaise publicité car l'entreprise a stocké certaines données sur son cloud, contrairement à ce qui était annoncé. Anker a rapidement réagi et proposé une mise à jour.



De notre côté, nous utilisons les Eufy 2C Pro qui sont très performantes avec une excellente qualité vidéo jour et nuit, un objectif grand-angle 140 degrés, une connexion WiFi, la captation des bruits, le stockage gratuit de toutes les vidéos en local, la possibilité de définir des routines et plus encore.

De nouvelles caméras Eufy

Eufy a fait cette annonce en même temps que celle de quatre nouvelles caméras.

Eufy SoloCam S340

Appareil photo extérieur à batterie à double objectif avec un panneau solaire intégré, le S340 dispose d'un objectif grand angle de résolution 3K et d'un téléobjectif 2K avec un zoom hybride 8x. Il dispose également d'une IA sur l'appareil et de la possibilité de suivre et de zoomer sur un sujet avec un panoramique à 360 degrés et une inclinaison de 70 degrés. La vision nocturne couleur, l'audio bidirectionnel et un projecteur de 100 lumens, plus quatre mois d'autonomie de la batterie et 8 Go de stockage intégré complètent les spécifications. Il est compatible avec la HomeBase 3.

Eufy Floodlight Cam E340

Première caméra Eufy avec la possibilité d'enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la nouvelle caméra projecteur est livrée avec un emplacement micro-SD intégré pour un stockage local jusqu'à 128 Go. Une caméra filaire avec deux panneaux lumineux pour jusqu'à 2 000 lumens de lumière, elle est conçue pour être montée verticalement sur un mur. Elle a une couverture à 360 degrés et peut suivre une personne dans son champ de vision. L'appareil fonctionne avec le Wi-Fi 6 à double bande, dispose d'un son bidirectionnel, d'une alarme intégrée, de calendriers d'éclairage et d'une luminosité réglable.

Eufy Indoor Cam S350

La nouvelle caméra intérieure dispose d'une résolution 4K UHD, d'un zoom 8x et d'un panoramique et d'une inclinaison de 350 degrés. Il peut être configuré pour « patrouiller » les points d'intérêt, et le suivi de l'IA peut garder un sujet en vue. Il est également doté d'un obturateur de confidentialité et est alimenté par un câble USB.

Eufy Video Doorbell E340

Successeur de la sonnette vidéo double Eufy, l'E340 dispose de deux caméras - une caméra 2K avec vision nocturne couleur en haut pour la détection des personnes et une deuxième caméra 1080p en bas pour la détection des paquets. La sonnette peut être installée avec une alimentation filaire ou peut fonctionner sur batterie, et comme l'ont annoncé les autres caméras, elle gère jusqu'à 60 jours d'enregistrements basés sur des événements localement (stockage 8 Go de stockage intégré), accessible sans abonnement.

Les quatre caméras sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur Amazon et sur le site Web d'Eufy

Pour en revenir aux caméras qu'on déjà testées, la 2C Pro est vraiment un excellent produit, notamment grâce à sa vision nocturne couleur et à la résolution 2K de ses vidéos, sans oublier le stockage local qui fournit sécurité des données et gratuité d'utilisation.



Si vous êtes intéressé, le pack de 2 EufyCam 2C Pro est en promotion à 182€ au lieu de 299 euros (avec un coupon de réduction à cocher).

