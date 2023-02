Les caméras Eufy (Anker) activent le chiffrement de bout en bout

Dans une société où la vie privée est souvent violée et où les cyberattaques sont de plus en plus impressionnantes, il devient indispensable de chiffrer de bout en bout les données sensibles. Si les messages écrits peuvent contenir des données très personnelles, ne parlons même pas des caméras de surveillance qu'on installe à son domicile... Eufy a décidé de réagir et propose maintenant un chiffrement de bout en bout pour apporter une meilleure sécurité à sa grande communauté.

Les flux et enregistrements des caméras Eufy sont sécurisés

Bonne nouvelle, si vous possédez une ou plusieurs caméras de la marque Eufy (détenu par Anker), la société vient d'ajouter une sécurisation de taille pour le flux en direct et enregistrements vidéo qui sont uploadé sur le cloud et accessible depuis l'application dédiée sur iOS et Android. En effet, Eufy propose désormais le chiffrement de bout en bout, ce qui garantit une illisibilité des contenus vidéos en cas d'intrusion par un tiers.



Après un scandale qui a touché Eufy en novembre 2022 qui a été accusé de ne pas prendre au sérieux la vie privée de ses utilisateurs, la marque a décidé de redorer son image avec cette annonce qui rassurera les consommateurs qui hésitent à investir dans une caméra Eufy plutôt que celle d'un concurrent.

Dans un mail envoyé au média The Verge, le responsable des communications mondiales d'Anker, Éric Villines, affirme qu'une grande mise à jour est déployée en ce moment même pour l'ensemble des caméras Eufy actuellement en fonctionnement partout dans le monde.

Dans cette mise à jour, l'entreprise applique l'API WebRTC, l'objectif est de chiffrer à 100% les enregistrements vidéo et flux en direct via les algorithmes AES et RSA.

Aujourd'hui, le contenu du flux vidéo est crypté, ce qui signifie que ces flux vidéo ne peuvent plus être lus sur des lecteurs multimédias tiers tels que VLC. Maintenant, toutes les vidéos (en direct et enregistrées) partagées entre l'appareil de l'utilisateur et le portail Web eufy Security ou l'application eufy Security utilisent un cryptage de bout en bout, qui est mis en œuvre à l'aide d'algorithmes AES et RSA.

Vous l'aurez compris, Eufy prend des mesures fortes et s'engage pour une meilleure sécurité pour ses caméras de surveillances d'intérieur comme d'extérieur. Pour rappel, Anker avait reconnu en novembre 2022 qu'il y avait eu des manquements de sécurité, des erreurs qui ont causé des risques aux utilisateurs pour leur vie privée. Après de multiples rumeurs, Eufy avait confirmé que ses caméras n'avaient pas de chiffrement de bout en bout, ce qui est inimaginable à notre époque !



Et si on oubliait le scandale Eufy et qu'on renouvelait notre confiance à cette marque réputée pour sa qualité et fiabilité ?

