Le chiffrement de bout en bout se déploie massivement sur les données iCloud

Le chiffrement de bout en bout est devenu en peu de temps un "standard" sur les applications de messageries instantanées. WhatsApp, Facebook Messenger et bien d'autres proposent cette sécurité supplémentaire au cas où un échange écrit est intercepté par un tiers. Apple qui privilégie une sécurité optimale sur ses services et applications vient d'annoncer une expansion majeure du chiffrement de bout en bout !

À travers un communiqué de presse, Apple vient d'annoncer une augmentation massive du chiffrement de bout en bout sur l'ensemble de ses services cloud. Cette protection était auparavant disponible dans iCloud pour 14 types de données, dont le trousseau iCloud et les informations de santé. Avec la modification majeure que s'apprête à réaliser Apple, le nombre total de types de données avec le chiffrement de bout en bout est maintenant de 23.



Les utilisateurs retrouveront une meilleure sécurité pour la : sauvegarde de leurs appareils Apple, pour la sauvegarde des iMessage et SMS, les données stockées dans iCloud Drive, les notes, les photos, les rappels, les raccourcis de Siri, les signets Safari, les cartes dans Wallet ainsi que les enregistrements de dictée vocale.

Apple justifie cette décision par les récents résultats d'une étude publiée aujourd'hui aux États-Unis :

Une sécurité accrue des données des utilisateurs dans le cloud est plus urgente que jamais, comme le démontre un nouveau résumé de la recherche sur les violations de données, "The Rising Threat to Consumer Data in the Cloud", publié aujourd'hui. Les experts disent que le nombre total de violations de données a plus que triplé entre 2013 et 2021, exposant 1,1 milliard de dossiers personnels à travers le monde en 2021 seulement. De plus en plus, les entreprises de l'industrie technologique s'attaquent à cette menace croissante en mettant en œuvre un cryptage de bout en bout dans leurs offres.