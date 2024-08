WhatsApp pourrait quitter l'Inde si une loi venait à interdire le chiffrement de bout en bout

Vous souvenez-vous de l'affaire au Royaume-Uni où une loi sur l'interdiction du chiffrement de bout en bout sur les applications de messageries instantanées était sur le point d'entrer en vigueur ? Les géants comme Apple et Meta s'étaient indignés de ce projet, ce qui avait finalement incité le pays à renoncer à s'attaquer au chiffrement de bout en bout. Aujourd'hui, il se passe exactement la même chose en Inde où WhatsApp a annoncé se retirer si la loi venait à passer !

WhatsApp veut pouvoir continuer à protéger la vie privée de ses utilisateurs

Dans quasiment toutes les grandes applications de messageries instantanées, vous retrouvez un chiffrement de bout en bout quand vous discutez avec une personne. Ce protocole de sécurité permet uniquement à l'expéditeur et au destinataire de lire les messages, si la conversation venait à être interceptée, le hacker ou même le gouvernement ne pourrait pas décrypter l'échange. En 2024, le chiffrement de bout en bout est devenu un basique, c'est l'un des critères de nombreux utilisateurs iOS et Android quand il s'agit de choisir une nouvelle application pour discuter avec un proche.



Alors que certains pays essaient de lutter contre cette tendance du chiffrement pour des raisons de sécurité nationale, les géants comme Meta n'hésitent pas à menacer de partir si une loi venait à entrer en vigueur. C'est justement ce qu'est en train de faire le propriétaire de WhatsApp et Messenger en Inde, un pays pourtant très important pour Meta qui possède 400 millions d'utilisateurs qui se connectent régulièrement sur l'app !

Meta s'est exprimé cette semaine devant la justice indienne à travers son avocat Tejas Karia qui travaille depuis plusieurs semaines sur cette affaire exceptionnelle et historique en Inde :

En tant que plateforme de messagerie, nous disons que si on nous dit de casser le cryptage, alors WhatsApp s'en va...



Il n'y a pas de telle règle nulle part ailleurs dans le monde. Pas même au Brésil. Nous devrons garder une chaîne complète et nous ne savons quels messages seront demandés à déchiffrer. Cela signifie que des millions et des millions de messages devront être stockés pendant un temps indéfini.

Meta a admis être surpris qu'en 2024, on retrouve toujours des pays qui sont prêts à interdire le chiffrement de bout en bout alors que cela est bénéfique et indispensable pour sécuriser des échanges professionnels ou même personnels entre les utilisateurs. De son côté, l'Inde assure qu'une loi qui casserait le chiffrement de bout en bout est nécessaire pour la sécurité dans le pays, cela permettrait d'éviter des attaques terroristes sur le territoire et donc de mieux protéger les citoyens.



Au tribunal, WhatsApp a affirmé que la démarche du gouvernement de la Présidente Droupadi Murmu porte atteinte aux droits à la vie privée des utilisateurs et qu'une loi de ce type ne serait pas compatible avec la Constitution indienne. WhatsApp de son côté compte se battre jusqu'au bout pour conserver le chiffrement de bout en bout en Inde. Si la loi passe, WhatsApp quittera le pays, ce qui fera le bonheur des messageries instantanées concurrentes qui souffrent énormément de la domination spectaculaire de WhatsApp en Inde.

