Craig Federighi parle du chiffrement de bout en bout annoncé hier par Apple

Alors que la soirée d'hier était calme, Apple a publié un communiqué de presse surprise pour annoncer une avancée majeure dans la sécurité de son écosystème. En effet, plusieurs services et données d'applications qui vont vers iCloud seront désormais chiffrés de bout en bout une fois qu'elles seront sur les serveurs d'Apple.

À partir d'iOS 16.2 qui devrait arriver pour tout le monde dans les prochaines semaines, Apple proposera un renforcement de la sécurité de nos données grâce au chiffrement de bout en bout qui est très utilisé par les messageries instantanées comme WhatsApp ou encore Facebook Messenger.



Les utilisateurs retrouveront une meilleure sécurité pour la sauvegarde de leurs appareils Apple, pour la sauvegarde des iMessage et SMS, les données stockées dans iCloud Drive, les notes, les photos, les rappels, les raccourcis de Siri, les signets Safari, les cartes dans Wallet ainsi que les enregistrements de dictée vocale.



Si un hacker parvenait à accéder aux données iCloud, il serait incapable de les décoder en raison du chiffrement de bout en bout appliqué à la grande majorité des services iCloud. Il s'agit d'une fonction facultative que chaque utilisateur d'iPhone peut activer ou désactiver en fonction de ses propres préférences en matière de sécurité et de facilité d'utilisation.

Craig Federighi qui est le vice-président de l'ingénierie logicielle d'Apple a réalisé une interview exclusive au Wall Street Journal, il a expliqué que si Apple a pris autant de temps à le faire, c'était parce que l'entreprise avoir besoin "de construire pour le moment" et prouver que cette sécurité supplémentaire était positive.

Certaines des mesures que nous avons prises il y a plus de dix ans pour concevoir iCloud et le mode de cryptage étaient des précurseurs nécessaires pour arriver à ce moment, et l'utilisation d'un cryptage de bout en bout pour les autres types de données comme les mots de passe et l'historique du navigateur a permis de prouver cette technologie.