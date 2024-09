Maison connectée : IKEA dévoile trois capteurs intelligents à des prix attractifs

IKEA a de l'ambition et s'attaque à trois nouveaux domaines de la maison connectée. Pour ce faire, trois nouveaux capteurs seront vendus en 2024 à des prix compétitifs. Découvrons-les ensemble.

IKEA Home

IKEA présente trois nouveaux capteurs intelligents pour surveiller sa maison à distance. Chaque capteur est connecté en temps réel à IKEA Home et transmet des notifications sur le smartphone de l'utilisateur lorsque c'est nécessaire. La marque souhaite prendre une place importante dans les maisons connectées.

PARASOLL

Le premier capteur se nomme PARASOLL et a pour objectif d'avertir l'utilisateur lorsqu'une porte ou une fenêtre s'ouvre et se ferme. Il est conçu pour se fixer discrètement das un coin et passer inaperçu. Prix de vente fixé à 9.99 € et une date de sortie pour janvier 2024.

BADRING

BADRING est un capteur de fuite d'eau qui se place comme son nom l'indique à proximité d'une zone d'utilisation d'eau pour détecter les potentielles fuites d'eau. Il peut non seulement envoyer une notification sur le smartphone, mais également d'émettre une alarme pour avertir les personnes présentes sur place. Prix de vente fixé à 9.99 € et une date de sortie pour avril 2024.

VALLHORN

Enfin, le troisième et dernier capteur active les lumières lorsqu'il détecte un mouvement. Il peut être installé en intérieur et en extérieur dans un jardin par exemple. La force d'éclairage et les couleurs peuvent être personnalisés en avance. Prix de vente fixé à 7.99 € et une date de sortie pour janvier 2024.



Ces trois nouveaux capteurs se connectent au concentrateur DIRIGERA et sont configurables via l'application IKEA Home sur iOS et Android. Basés sur le logiciel Zigbee, ils sont placés dans la Zigbee Alliance, en partenariat avec Apple ou encore Amazon et Google.



