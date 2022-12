iMiD 2022 : Samsung dévoile un écran 240 Hz avec capteurs de pression sanguine et glycémie

Ce week-end, Samsung Display était à l'International Meeting on Information Display (IMID) 2022. Un salon sur les innovations liées aux écrans où la filiale spécialisée du coréen - qui fournit notamment les écrans d'iPhone - a révélé ce qui nous attend dans le domaine des écrans mobiles, pliables, coulissants, de jeux et automobiles. Dans un proche avenir, l'écran de nos téléphones pourrait devenir bien plus performant.

Samsung Display à l'iMiD 2022

Parmi les nombreuses technologies présentées par le PDG de Samsung Display, Dr JS Choi, on trouvait la nouvelle génération d'écrans capables de prendre en compte les empreintes digitales à n'importe quel endroit. Samsung a développé une photodiode organique haute performance qui permettra bientôt de commercialiser un capteur d'empreintes digitales disponible sur l'ensemble de l'écran. Au lieu d'avoir un capteur d'empreintes digitales sur une seule zone d'un smartphone Android comme aujourd'hui, les futurs appareils pourront avoir des écrans à empreintes digitales sur tout l'écran qui pourront effectuer plusieurs analyse de doigts.

Selon le Dr Choi, cela signifie que le niveau de sécurité augmentera de façon spectaculaire et conduira au développement de diverses applications. En outre, le capteur tout-en-un intégrera une antenne 5G, des biocapteurs et bien d'autres éléments.



Plus précisément sur la partie biocapteurs, on peut apercevoir que la présentation mentionnait spécifiquement des capteurs liés à la "pression artérielle et à la glycémie", deux domaines de la santé sur lesquels Apple travaille depuis un certain temps déjà avec son Apple Watch. Les capteurs intégrés aux écrans OLED Samsung de nouvelle génération seront révolutionnaires et pourrait donc atterrir sur un iPhone 15 Pro ou iPhone 16 Pro par exemple. D'ailleurs, le constructeur coréen parle de dalle OLED 2.0 qui pourront donc apporter ce genre de fonctionnalités, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 240 Hz, soit le double du ProMotion (120 Hz) des iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro.

Un brevet déposé par Samsung

Avant de présenter son système d'empreintes digitales sur tout l'écran, Samsung a déposé un brevet relatif à un double affichage d'empreintes digitales pour les appareils pliables. Il a été rendu public le 24 novembre 2022.



Selon le brevet, le module d'empreinte digitale comprendra également des capteurs supplémentaires tels qu'un capteur d'iris, un capteur de pression et un capteur de luminosité.



Malheureusement, certains brevets de Samsung se concentrent simplement sur la mécanique/ingénierie d'une technologie et ne fournissent pas d'explication sur la façon dont cette nouveauté sera utilisée. Le bon sens voudrait que pour ouvrir l'écran d'accueil de l'utilisateur, celui-ci doive utiliser deux ou trois doigts pour l'ouvrir, ce qui augmenterait sensiblement le niveau de sécurité avec un taux d'erreur très très bas.



Le brevet coréen déposé par Samsung peut être examiné sur le portail de la propriété intellectuelle de l'OMPI sous le numéro WO2022244975 intitulé "Foldable Electonic Device including Plurality of Fingerprint Sensors".



Enfin, vous trouverez ci-dessous une vidéo YouTube de la présentation avec la possibilité d'activer les sous-titres (CC) pour pouvoir suivre :