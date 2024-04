CES 2024 : Samsung dévoile un écran Odyssey OLED G6 à 360 Hz

Samsung dégaine le premier, juste avant l'ouverture du CES 2024 de Las Vegas. La firme coréenne a annoncé trois nouveaux moniteurs de jeu dont un modèle incurvé de 49 pouces Odyssey OLED G9 (G95SD), un modèle classique de 32 pouces Odyssey OLED G8 (G80SD), ainsi qu'une variante de 27 pouces Odyssey OLED G6 (G60SD). Ces deux derniers sont les premiers moniteurs plats de Samsung dans sa série Odyssey. Il s'agit également de la seconde génération de la gamme.

Les écrans Samsung Odyssey 2024

Personnellement, le modèle Odyssey OLED G6 m'intéresse particulièrement, grâce à son taux de rafraîchissement de 360Hz, exceptionnellement élevé (mais pas autant que le dernier LG Dual HZ à 480 Hz). Ce taux est combiné avec une résolution de 1440p et un rapport d'aspect de 16:9. Samsung Display a commencé la production de masse de ces panneaux OLED ultra-rapides le mois dernier, et d'autres marques comme Dell et MSI les utiliseront dans leurs prochains moniteurs.



Reste à voir si la différence sera perceptible entre un taux de rafraîchissement de 240Hz et 360Hz sur un moniteur OLED.

© Samsung

Au-dessus, on trouve l'écorna Odyssey OLED G8, un moniteur plat 4K de 32 pouces (16:9) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Et puis il y a l'Odyssey OLED G9, qui est incurvé, mesure 49 pouces, a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et un ratio de 32:9 avec une résolution de 5,120 x 1,440. Il n'y a pas d'option 1440p de 32 pouces comme le précédent modèle Odyssey G7 de Samsung.



Ces moniteurs haut de gamme seront équipés de nombreuses fonctionnalités intelligentes de Samsung, y compris une plateforme Smart TV intégrée pour accéder aux services de streaming vidéo, un Gaming Hub pour accéder aux services de cloud gaming, et un hub SmartThings pour contrôler les appareils IoT compatibles. Ils incluent également "Multi Control", une fonctionnalité qui permettra de transférer du texte et des images entre des ordinateurs portables, tablettes et téléphones Samsung compatibles. En gros, un Universal Control / AirDrop.



Les trois moniteurs sont certifiés VESA DisplayHDR True Black 400 avec une luminosité maximale d'au moins 400 nits, et prennent en charge AMD FreeSync Premium Pro. Chacun est équipé de deux ports HDMI 2.1, d'un DisplayPort 1.4 et dispose de hubs USB intégrés.

Prix et date de sortie

Le prix exact et les dates de sortie ne sont pas encore confirmés avant le CES 2024, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient disponibles à l'achat d'ici au printemps, conformément aux calendriers de sortie précédents de Samsung. Les prix ne devraient pas évoluer à la hausse. L'Odyssey G6 commence à 659 euros actuellement (hors promotion à 499 euros sur Amazon), quand le G9 culmine à 1299 euros.

