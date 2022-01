Samsung dévoile par erreur l'encoche de la Galaxy Tab S8 Ultra 2022

Une page d'assistance pour Bixby, l'assistant de Samsung, vient peut-être de nous donner le premier aperçu officiel de la prochaine tablette phare de la société. L'image, qui a été repérée par 91Mobiles, montre un smartphone Samsung classique à côté d'une tablette à l'aspect très inhabituel, avec une encoche d'affichage que Samsung a clairement raillé lorsqu'elle a été introduite pour la première fois sur l'iPhone X en 2017. Les rumeurs suggèrent que cette nouvelle tablette sera appelée Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, et elle pourrait être annoncée dès le mois prochain.

Samsung se moquait des appareils avec encoche en 2021

Le design présenté sur l'image du site de Samsung correspond à des rendus non officiels de la tablette publiés en octobre dernier, mais aussi à des fuites en décembre puis ce mois-ci. Nous avons appris que la future tablette Android disposera d'un écran OLED de 14,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2960x1848 pixels. Surtout, une encoche abriterait deux caméras selfie de 12 mégapixels. L'utilité du second capteur n'est pas clair.

Un rendu publié par OnLeaks et 91Mobiles en décembre dernier

Du côté des composants internes, la Tab S8 Ultra fonctionnerait avec le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, le tout associé à une batterie de 11 200 mAh. La prise en charge du S Pen serait incluse, ainsi que la 5G en option, et deux caméras arrière (une caméra principale de 13 mégapixels et une ultra-large de 6 mégapixels).



La Galaxy Tab S8 Ultra se situerait au sommet d'une gamme de trois tablettes, qui comprendrait la Tab S8 et la Tab S8 Plus. Les trois concurrentes des iPad, iPad Air et iPad Pro seraient équipées du même processeur et du stylet S Pen, mais la S8 Plus aurait un écran OLED plus petit de 12,7 pouces et une batterie de 10 090 mAh, tandis que la S8 de base pourrait avoir un écran LCD de 11 pouces et une batterie de 8 000 mAh.



Aucune date ni prix à se mettre sous la dent, mais nul doute que le constructeur la présentera aux côtés de la gamme Galaxy S22 qui serait lancée le 8 février.



Pour terminer, voici l'image qui a été affichée quelques heures sur le site de Samsung :