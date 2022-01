Voici les coloris des Galaxy S22 et S22 Ultra

Non, ce n'est pas Samsung qui a présenté sa gamme Galaxy S22, mais bel et bien une fuite qui révèle le design et les coloris un mois avant la conférence. On y découvre les versions standards et Ultra du prochain haut de gamme du numéro un mondial. Un concurrent des iPhone 13 et surtout des iPhone 14 à venir.

Des coloris différents entre Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra

Les rumeurs chez Samsung sont aussi fréquentes que chez Apple. Cette fois, c'est 91Mobiles qui ajoute sa pierre à l'édifice. Si nous savions que le design n'évoluerait quasiment pas et qu'une option 1 To ferait son apparition, en revanche les différentes couleurs n'avaient pas encore été publiées.



À quelques semaines de la conférence de Samsung, les Galaxy S22 et S22 Ultra s'offrent des rendus sous toutes les coutures, confirmant que certains coloris seront exclusives à la version Ultra, un peu comme Apple le fait avec sa gamme "Pro".



Concrètement, le Galaxy S22 serait commercialisé en noir, blanc, rose et vert. Du côté du S22 Ultra, on retrouverait les blanc, noir et vert, ainsi qu’un rouge bordeau assez élégant en lieu et place du rose. Mais ce n'est pas tout, la distinction entre les deux modèles se jouera aussi sur la taille de l'écran et la disposition des capteurs photos. Le module du S22 comprend 3 capteurs alignés sur le bord de l'appareil au sein d'une petite bosse, tandis que le S22 Ultra affiche 5 capteurs sans démarcation de bloc.

Les caractéristiques techniques des Galaxy S22

En ce qui concerne les spécifications, le Samsung Galaxy S22 Ultra devrait être doté d'un écran AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,8 pouces, contre 6,1 pouces pour le S22. À l'arrière, l'appareil devrait être équipé d'une quadruple caméra arrière (+ Lidar ?) - 108MP + 12MP + 12MP + 12MP - et à l'avant, le téléphone sera doté d'un capteur selfie de 32MP. On retrouvera les capteurs 50 MP + 12 MP + 10 MP à l'arrière du S22.



Sous le capot, le Samsung Galaxy S22 Ultra sera équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le S22 restera sur une puce maison, la Exynos 2100. Enfin, la batterie du Samsung Galaxy S22 sera de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide, contre 3700 mAh pour le modèle en-dessous. Pour en savoir plus sur l'appareil, vous pouvez consulter notre précédente couverture sur le même sujet.



Rendez-vous en février pour découvrir les concurrents les plus sérieux de l'iPhone.