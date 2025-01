Les rendus des Galaxy S25, S25 Ultra et S25 Slim

Les fuites concernant les prochains smartphones de Samsung continuent de s'accumuler, avec des images récentes qui semblent être les plus crédibles à ce jour. Evan Blass, connu pour la fiabilité de ses informations, a partagé ce qui pourrait être les images marketing officielles des Galaxy S25 et S25 Plus. De plus, SmartPrice a publié des rendus du Galaxy S25 Slim, le concurrent du futur iPhone 17 Air d'Apple.

Galaxy S25 / S25 ultra

Les photos d'Evan Blass montrent un téléphone avec un cadre plat, des bordures très fines et un appareil photo à triple objectif dans une teinte bleue marine, bien que l'identification précise du modèle reste incertaine car les deux téléphones devraient être très similaires à part leur taille.



Le Galaxy S25 Ultra apparaît également dans ces fuites avec un design semblable mais équipé d'une configuration à quatre objectifs et d'un stylet S Pen. Les bords extérieurs des anneaux de l'appareil photo correspondent à la couleur du cadre, ajoutant une touche esthétique cohérente.

Galaxy S25 Slim

Mais ce n'est pas tout. Notre confrère SmartPrice a également révélé des détails sur le Galaxy S25 Slim, destiné à rivaliser avec l'iPhone 17 Air d'Apple. Le S25 Slim aurait une épaisseur de 6,4 mm (8,3 mm avec le bloc photo), le rendant légèrement plus fin que le S25+ (7,3 mm) et beaucoup plus mince que le S25 Ultra (8,2 mm). L'iPhone 17 Air, quant à lui, serait encore plus fin avec une épaisseur de 6 voire 5,5 mm, selon les dernières rumeurs.

Le Galaxy S25 Slim est doté d'un écran de 6,8 pouces, du processeur Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de RAM et d'un système de caméra arrière impressionnant comprenant des capteurs de 200, 50 et 50 mégapixels. Sa commercialisation est prévue pour mai, plusieurs mois après la présentation de la série Galaxy S25 prévue pour le 22 janvier, offrant ainsi à Samsung une avance sur Apple, dont l'iPhone 17 Air devrait sortir en septembre.

Un prix en hausse

Enfin, un rapport du site sud-coréen FNNews suggère que la série Galaxy S25 pourrait être légèrement plus coûteuse que la gamme précédente, le Galaxy S24. Bien que les fuites doivent toujours être prises avec précaution, la proximité de la date de lancement et la source des informations renforcent la crédibilité de ces révélations.