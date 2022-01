CES 2022 : Eve Systems annonce des stores roulants et une caméra de surveillance HomeKit

Il y a 3 heures

Geekeries / Domotique

Julien Russo

Réagir



Le CES est l'occasion parfaite pour présenter les futurs produits qui bousculeront la technologie de demain. L'entreprise Eve Systems vient de faire une grande annonce pour ses clients qui sont en plein cœur de l'écosystème Apple. Une caméra de sécurité haut de gamme ainsi qu'un store connecté (tous les deux compatibles HomeKit) vont bientôt être commercialisés !

Eve x HomeKit

Eve Systems a choisi le CES 2022 pour faire deux grosses annonces qui vont probablement attirer en masse les clients Apple. La célèbre marque a expliqué lancer dès aujourd'hui ses MotionBlinds Intelligents, il s'agit de stores connectés qui peuvent descendre et monter d'une simple demande via Siri ou depuis l'application "Maison" disponible sur votre iPhone, Mac...

Pour ses stores compatibles HomeKit, Eve propose plusieurs tailles et tissus ce qui offre un grand choix pour le consommateur au moment de commander. Attendez-vous tout de même à des modèles de stores qui débuteront à partir de 400$.

Les stores HomeKit de Eve seront alimentés par la technologie Thread, c'est un protocole de réseau maillé de faible puissance qui permet d'optimiser la vitesse et la fiabilité, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs protocoles pour la domotique.



Au niveau de l'alimentation électrique, pas besoin de raccorder vos stores à une prise électrique (ce qui pourrait signer un manque d'esthétismes), ils seront alimentés par une batterie USB-C qu'il faudra régulièrement recharger.

Eve vous informera du niveau de batterie et de la nécessité de recharger directement depuis l'application dédiée.

En cas de panne d'internet, les stores seront toujours contrôlables manuellement via un cordon de traction comme on peut en trouver sur des stores classiques qu'on achète chez Ikea.



La bonne nouvelle, c'est que les Eve MotionBlinds n'auront pas besoin d'un pont ou d'une passerelle séparée, ils se connecteront à votre Wi-Fi. Chose importante à savoir, un HomePod mini ou une Apple TV sera nécessaire pour configurer les automatismes HomeKit.



Autre atout, c'est que vous pourrez programmer l'ouverture et la fermeture des stores en fonction du moment de la journée. D'une simple demande, donnez l'ordre qu'ils se lèvent tous les matins à 8h30 et qu'ils se baissent tous les jours à 17h30.

Eve a expliqué que cela permettra de mettre en place un fonctionnement autonome sans avoir besoin d'interagir avec Siri ou l'app Maison quotidiennement.



L'Eve MotionBlinds a été conçue avec les équipes de la société Coulisse, une entreprise experte dans les stores connectés et la domotique en général.

Et la disponibilité en France ?

La commercialisation commence aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore disponibles chez les revendeurs. Vous pouvez recevoir ces stores connectés Eve en France en commandant sur le site SmartBlinds.com. En plus du prix d'achat assez élevé, attendez-vous également à des frais de livraison coûteux puisqu'ils seront envoyés depuis les États-Unis !

Eve Outdoor Cam

Pendant le CES, Eve a aussi présenté une toute nouvelle caméra de sécurité qui a été conçue pour une utilisation à l'extérieur.

Elle a des caractéristiques très convaincantes comme la certification IP55 qui assure la protection du matériel en cas d'intempéries.

Comme toutes les caméras haut de gamme, l'Eve Outdoor Cam propose l'enregistrement vidéo en Full HD 1080p avec un champ de vision de 157 degrés accompagné d'une vision nocturne infrarouge.



Pour détecter quand un enregistrement est nécessaire, la caméra a une fonction de détection de mouvement, elle couvre une zone de 100 degrés à une distance allant jusqu'à 9,1 mètres. L'efficacité de la détection serait impressionnante puisque Eve a travaillé cette fonctionnalité pour qu'elle s'adapte à tout type de temps (ensoleillées, pluvieux...), pour faire simple, vous pouvez être sûr que le mouvement soit repéré même si le soleil aveugle la caméra !

Avec la Eve Outdoor Cam, vous ne retrouverez pas de batterie intégrée, il faudra qu'elle soit relié au réseau électrique de votre logement. Elle fonctionne uniquement en Wi-Fi 2,4 GHz, ce qui veut dire qu'elle devra être proche de votre box et pas à l'autre bout de votre terrain si vous avez une grande propriété.

Lors de la conférence au CES, Eve a également mentionné la nécessité d'un concentrateur domestique HomeKit (HomePod mini ou Apple TV), la caméra s'appuiera sur ce type d'appareil vendu par Apple pour envoyer les enregistrements vers iCloud.



La caméra Eve Outdoor Cam sera disponible à partir du 5 avril 2022 au tarif de 250 dollars. L'entreprise n'a pas dévoilé s'il s'agira d'un lancement qu'aux États-Unis ou aussi à l'international. Quoi qu'il en soit, il est indispensable de patienter un peu, le temps qu'Eve produise en masse cette nouvelle caméra d'extérieur qui va probablement rencontrer un grand succès.



Via

Télécharger l'app gratuite Eve pour HomeKit