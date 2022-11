Black Friday de Darty : la caméra de surveillance Reolink pour extérieur à -50%

La surveillance d'une habitation ne se fait pas qu'à l'intérieur du logement, on peut aussi couvrir l'entrée de sa maison ou son jardin par une caméra qui détectera tous les mouvements de jour comme de nuit. Darty propose en ce moment une gigantesque promo sur l'une des caméras de surveillance les plus haut de gamme pour l'extérieur !

Découvrez la Reolink Caméra

Les vacances de Noël arrivent et vous souhaitez installer une vidéosurveillance à l'extérieur de votre logement pour décourager des cambrioleurs d'entrer dans votre maison pendant votre absence ?



Nous avons une bonne nouvelle pour vous. À l'occasion du Black Friday 2022, Darty propose en ce moment une magnifique réduction sur la Reolink Caméra, les avantages de ce modèle sont nombreux et les caractéristiques n'ont rien à envier par rapport à de multiples modèles concurrents !



Voici les points forts de cette caméra :

Détection de personnes et véhicules

Envoi d'une alerte par mail et/ou notification push via l'application Reolink disponible sur iOS et Android

Zoom Optique 5X pour identifier plus facilement une personne qui s'approche de votre habitation

Audio Bidirectionnel pour parler en temps réel avec une personne qui s'introduit sur votre terrain

Étanchéité IP66 (protection totale contre la poussière et autres particules, protection contre les jets d'eau puissants dirigés dans n'importe quelle direction)

Résolution 3840 X 2160 (Ultra HD 4K) à 25 images/seconde

Vision Nocturne Infrarouge : jusqu'à 30 mètres

Vision Nocturne en Couleur : avec projecteur (il s'allume automatiquement)

Compatibilité avec Google Assistant

En ce qui concerne le stockage des extraits vidéo, il sera possible d'introduire une carte Micro SD, vous pourrez stocker jusqu'à 256 Go de contenu. Realink n’offre pas de stockage dans le cloud pour ce modèle de caméra. À noter que vous pourrez aussi stocker les vidéos dans un NVR Reolink ou un serveur FTP !



Autre point qui pourrait décevoir, c'est que la caméra ne propose pas de connexion en Wi-Fi, vous pourrez la relier uniquement en Ethernet, un câble qui se divise en 3 têtes est fourni dans le packaging. Vous aurez une prise Ethernet, un bouton pour réinitialiser la caméra et un câble d'alimentation.



Ce choix de ne pas inclure de Wi-Fi peut s'expliquer par le fait que les extraits vidéos sont très lourds (format vidéo H.265 en 4K), cela pourrait engendrer des difficultés d'accès au flux en direct depuis l'application. En général, les réseaux Wi-Fi de nos box internet se concentrent exclusivement sur la couverture de l'intérieur, c'est assez rare que le Wi-Fi arrive à apporter un débit satisfaisant à l'extérieur !

