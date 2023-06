Bon plan : profitez de cette caméra de surveillance à -50% avec une définition 1080p

S'il y a un marché qui a évolué ces dernières années en France et dans le reste de l'Europe, c'est sans aucun doute celui des caméras de surveillance. Aujourd'hui, il est devenu très facile de surveiller son domicile depuis son smartphone sans faire appel à une société tierce, ce qui évite un abonnement supplémentaire à un prix avoisinant les 30€ par mois. Parmi les caméras d'intérieurs aux tarifs très accessibles, on retrouve la Tapo Caméra C200, un produit aux caractéristiques attractives et à un prix défiant toute concurrence !

Profitez de cette promotion exceptionnelle

Pour une durée temporaire, la célèbre marque Tapo propose en ce moment une belle promotion sur sa caméra connectée C200. Elle possède des fonctionnalités qui vont attirer votre attention et le prix actuellement présenté (25,99€) va sans aucun doute vous faire craquer. Pour ce modèle de caméra, on retrouve des caractéristiques très recherchées comme :

Une résolution de 1080p Full HD

Un mouvement horizontal jusqu'à 360° et vertical jusqu'à 114°

Une détection des mouvements avec notification instantanée sur votre iPhone ou smartphone Android

Effets lumineux et sonores à déclencher depuis l'application pour effrayer des cambrioleurs

Audio bidirectionnel pour discuter avec une personne proche de la caméra

Stockage sur une carte SD 128 Go ou sur le Cloud (abonnement nécessaire, 30 jours d'essai gratuit)

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa (pas de compatibilité avec les raccourcis Siri visiblement)

Parmi les engagements de la marque, on retrouve dans la liste des caractéristiques, un mode nocturne pour garder un œil sur l'intérieur de son logement, même quand celui-ci est plongé dans le noir. Tapo explique que la vision nocturne infrarouge est capable de vous apporter des images claires jusqu'à 8 mètres de distance.



Le fabricant propose également un mode confidentialité, dès que vous l'activez, l'objectif de l'appareil photo va automatiquement se fermer pour préserver votre vie privée quand vous êtes à votre domicile.



Globalement, cette caméra de surveillance qui se connecte au réseau WiFi 2.4 GHz de votre box internet a des atouts séduisants et des caractéristiques haut de gamme à petit prix. Bien évidemment, on trouve toujours mieux, mais certainement pas à un prix aussi bas.



Vous pouvez acheter la Tapo Caméra C200 à un tarif de 25,99€ au lieu de 49,90€, soit une réduction exceptionnelle de -48%. La bonne nouvelle, c'est que les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation. Évidemment, en cas d'insatisfaction, il reste le retour gratuit et ça concerne tous les clients, que vous soyez abonnés Prime ou non.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.