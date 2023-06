L'iPhone en caméra de surveillance pour animaux grâce à iOS 17

Le nouveau framework de développement d'Apple, DockKit, peut transformer votre iPhone en une caméra intelligente capable de surveiller vos animaux de compagnie grâce à des supports de téléphone motorisés qui permettent de suivre un chat ou un chien dans votre maison.

DockKit permet de piloter un support motorisé

Dans iOS 17, Apple met le paquet sur les animaux. Après les stickers animés ou bien la reconnaissance en tant qu'animal de la famille, la documentation disponible sur le site web d'Apple indique que DockKit permet de créer des "expériences photo et vidéo" en installant un iPhone sur un support motorisé. Les développeurs peuvent ensuite utiliser l'API Animal Body Pose pour identifier et suivre les animaux à l'aide de l'appareil photo.

Allez au-delà de la détection des chats et des chiens dans les images. Nous vous montrerons comment utiliser Vision pour détecter les articulations et les poses individuelles de ces animaux, le tout en temps réel, et comment vous pouvez activer des fonctionnalités intéressantes telles que le suivi des animaux pour une application de caméra, l'embellissement créatif d'une photo d'animal, et bien plus encore.

DockKit, associé à l'API Animal Body, permettra aux développeurs de créer une toute nouvelle série d'applications de suivi d'animaux, tout en bénéficiant de la commodité d'utilisation de l'iPhone. Selon Apple, cette combinaison permettra aux applications de "suivre automatiquement des sujets dans des vidéos en direct sur un champ de vision de 360 degrés, de prendre le contrôle direct du support pour personnaliser le cadrage, de contrôler directement les moteurs et de fournir votre propre modèle d'inférence pour le suivi d'autres objets".



En tout cas, cela signifie qu'il faut laisser un iPhone à la maison et s'offrir un dock compatible...



PS : On espère qu'on pourra également le faire pour un jeune enfant, en mode baby-phone avancé.