Photos iOS 17 : vos animaux de compagnie sont reconnus !

Vous le savez certainement, iOS reconnait depuis un moment les membres de la famille, pour notamment créer des souvenirs. De plus, depuis iOS 15, le système est capable de détecter un objet ou un animal sur un cliché. Avec iOS 17, Apple va plus loin et reconnait vos animaux de compagnie comme un membre à part entière de la famille, de quoi créer automatiquement des albums photos. Sauf que pour le moment, il y a un hic.

Vos animaux sont reconnus comme un membre de la famille

Dans iOS 17, Apple a amélioré les capacités de reconnaissance d'image de l'iPhone, ce qui signifie que l'application Photos peut désormais reconnaître les animaux de compagnie en plus des personnes.



L'album "Personnes" a été renommé "Personnes et animaux" pour refléter ce changement. Mais en France par exemple, ce n'est pas le cas, en tout cas pas encore. En effet, l'album s'appelle toujours "Personnes" et il n'y a pas moyen d'y ajouter le chat préféré de la rédaction.

Pour information, afin qu'iOS 17 propose un album avec votre animal de compagnie, il faut plusieurs photos de ce dernier dans votre bibliothèque, pas simplement une ou deux. Ensuite, vous pouvez même ajouter un nom à l'animal et confirmer des photos supplémentaires.

De plus, cette fonctionnalité permet également d'afficher des souvenirs spécifiques de l'animal dans la section "Pour vous" avec des montages automatiques.

Petite attention supplémentaire, les animaux sont maintenant représentés par des icônes plus précises grâce à la fonction "Look Up", notamment une icône en forme de chat apparaît en bas de l'application quand elle en reconnait un.

Autres nouveautés dans Photos

Apple a également apporté des améliorations à l'application Photos dans iOS 17. Elle propose désormais une fonction de recherche visuelle pour les aliments, qui affiche des recettes de plats similaires, ainsi qu'une option pour rechercher des informations sur le sujet d'une photo lorsque vous l'excluez de l'arrière-plan. La recherche visuelle fonctionne enfin également dans les vidéos.