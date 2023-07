iOS 17 bêta publique : captures photos pleine page, Siri bilingue et dual-sim amélioré

Dans la première version bêta publique, qui correspond à la bêta 3 v2 distribuée aux développeurs, Apple a ajouté quelques fonctionnalités intéressantes. En effet, on trouve enfin la possibilité d'enregistrer des captures d'écran pleine page sous forme de fichiers image dans les applications compatibles, la possibilité de parler deux langues à Siri ou encore de mieux séparer les données en utilisation Dual-SIM.

Enregistrer les captures pleine page dans Photos

Apple a ajouté une option "Enregistrer dans Photos" à l'interface de capture d'écran pleine page pour plus de flexibilité.



Cette nouvelle option apparaît également dans les dernières versions bêta d'iPadOS 17 et de macOS Sonoma. La possibilité d'enregistrer des "captures d'écran défilantes" sous forme d'images est disponible sur les appareils Android depuis un certain temps, mais les utilisateurs d'iPhone ont dû recourir à des applications tierces comme Picsew pour réaliser la même chose. Avant cela, il n'était possible d'enregistrer des captures pleine page qu'en PDF.

Le tri des données Dual-SIM

Autre ajout notable dans cette première bêta publique, les utilisateurs bénéficient également d'une meilleure prise en charge de la double carte SIM, avec la possibilité de trier les messages en fonction de la carte SIM, des sonneries distinctes pour chaque carte SIM et la possibilité de choisir une carte SIM lors du rappel d'un numéro inconnu.

Siri bilingue

Enfin, la société basée à Cupertino a ajouté la prise en charge des requêtes bilingues à Siri, en commençant par certaines langues indicatives en Inde. Cela signifie que les utilisateurs pourront poser des questions à Siri en mélangeant l'anglais et l'hindi. En outre, les utilisateurs peuvent mélanger l'anglais avec le télégu, le punjabi, le kannada ou le marathi. Apple est en retard dans le jeu, car Google Assitant a obtenu un support multilingue en 2018 et Amazon a lancé la même chose en 2019.



Apple a annoncé quelques autres améliorations avec ces mises à jour pour les utilisateurs indiens sur toutes les plateformes :

Prise en charge de la translittération sur iOS pour le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam. Avec cette extension, Apple prend désormais en charge 10 langues indicatives.

Les utilisateurs peuvent se connecter à Apple ID en utilisant leur numéro de téléphone au lieu d'un identifiant de messagerie sur iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma.

Un nouveau dictionnaire Punjabi intégré pour obtenir la définition des mots et des phrases sur toutes les plateformes.

Les utilisateurs pourront voir jusqu'à 2 000 appels dans la section de l'historique des appels, y compris les appels Facetime et WhatsApp.

Filtrage des messages par expéditeurs connus et inconnus sur iPad.

Comment installer la bêta publique

Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme de bêta-test d'Apple peuvent télécharger dès maintenant les mises à jour bêta publique d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS Sonoma. Apple devrait publier les versions stables finales d'iOS 17, d'iPadOS 17 et de macOS Sonoma dans le courant de l'automne.