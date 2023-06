Apple publie par erreur la bêta publique d'iOS 17

La version bêta d'iOS 17, initialement réservée aux développeurs, est déja disponible pour tous les utilisateurs. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de la part des équipes d'Apple.



L'entreprise américaine a annoncé hier soir lors de la WWDC 2023 qu'une version bêta publique, de la future version iOS 17 serait publiée en juillet. Sauf qu'elle est d'ores et déjà disponible !

La bêta est ouverte à tous

Comme l'ont repéré plusieurs lecteurs, iOS 17 est listé comme étant disponible au téléchargement dans la section bêta de l'application "Réglages". Il s'agit de la même version qui a été, à juste titre, mise à la disposition des développeurs. Si vous vous tâtez avant de mettre à jour, sachez que nous n'avons pas constaté de crash ou de bug bloquant pour le moment, tout est fluide et opérationnel de notre côté.

Ceux qui sont intéressés et non développeurs doivent donc se dépêcher de télécharger la version bêta d'iOS 17. Il ne fait aucun doute qu'Apple retirera cette mise à jour sous peu, mais en attendant, c'est à vous de jouer. Rappelons à toutes fins utiles que les versions de test bêta sont, par définition, loin d'être prêtes pour une utilisation générale et il est possible de se retrouver avec un iPhone qui ne répond plus (très rare).



Quand Apple corrigera le problème, vous pourrez vous reporter sur notre tutoriel pour installer iOS 17 bêta.



iOS 17 d'Apple entrera en version bêta publique en juillet et passera ensuite par de nombreuses versions jusqu'à la version finale, attendue aux alentours de septembre 2023, pour la sortie des iPhone 15.