Apple a lancé la bêta 3 publique d'iOS 17 et iPadOS 17

Apple a diffusé la troisième bêta d'iOS 17 et d'iPadOS 17 aux testeurs publics inscrits au programme, permettant ainsi aux non-développeurs de tester le logiciel avant son lancement. La troisième version bêta publique présente le même contenu que la bêta 5 destinée aux développeurs et parue mardi soir.

Comment installer iOS 17 bêta

Les utilisateurs qui se sont inscrits au programme de bêta-test d'Apple peuvent télécharger les mises à jour d'iOS 17 et d'iPadOS 17 en ouvrant l'application "Réglages", en allant dans "Général", en cliquant sur la section "Mise à jour du logiciel" et en cliquant sur l'option "Bêta publique d'iOS 17". Le risque est désormais très faible, les ingénieurs de Cupertino ayant corrigé la plupart des bugs et l'autonomie de la batterie est enfin correcte.

Les nouveautés apportées par iOS 17

Si vous avez pris deux mois de vacances, vous ne connaissez peut-être pas les nouveautés apportées par iOS 17.



La future version majeure ajoute une nouvelle option "StandBy" pour l'iPhone, lui permettant de servir de centre d'information lorsqu'il est en position horizontale et connecté à un chargeur. Ce mode veille affiche l'heure, les activités en direct, les notifications entrantes et de nombreux widgets, mais mieux vaut avoir un iPhone 14 Pro avec écran toujours allumé pour en profiter au maximum.



Du côté des widgets, ceux que vous utilisez sur l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil sont interactifs, ce qui vous permet de contrôler la musique, d'actionner un appareil de domotique ou de cocher un rappel sans ouvrir d'application.



AirDrop évolue également fortement avec iOS 17. Le partage sans fil dispose notamment d'une nouvelle fonction NameDrop qui permet de partager rapidement des informations de contact avec une personne se trouvant à proximité.



Du côté de l'application Téléphone, Apple a ajouté des affiches de contact personnalisables qui vous permettent de choisir ce que les gens voient lorsque vous les appelez, avec des images plein écran du plus bel effet.



Toujours côté téléphonie, la fonctionnalité Live Voicemail transcrit le message vocal laissé par quelqu'un directement sur votre écran de verrouillage afin que vous puissiez décrocher s'il est important. Côté Messages, Apple ajouté une une flèche pour remonter dans les conversations de groupe si vous avez des messages non lus.



Pour FaceTime, les messages vidéo font leur arrivée, ce qui vous permet de laisser un message vocal vidéo si quelqu'un manque un appel, et vous pouvez même passer des appels sur l'Apple TV.



Safari dispose d'une fenêtre de navigation privée verrouillée et d'une fonction de partage de mot de passe, ainsi que d'une meilleure prévention du suivi.



Une nouvelle fonction de suivi de l'humeur est disponible dans l'application Santé et, plus tard dans l'année, Apple prévoit également d'ajouter une application de tenue de journal.



En outre, l'application Plans fonctionne désormais hors ligne, l'application Photos peut reconnaître vos animaux de compagnie et Visual Look Up fonctionne avec les aliments, les symboles, les vidéos et bien plus encore.



Consultez notre article de présentation d'iOS 17 et n'hésitez pas à aller vous balader sur le site avec nos différentes astuces et découvertes.