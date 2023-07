iMessage sur iOS 17 : une flèche pour remonter vers le haut pour les conversations de groupe

Avec iOS 17, nous allons retrouver une tonne de nouveautés, mais aussi quelques améliorations un peu partout pour rendre plus confortable l'expérience utilisateur. Sur l'application Messages, Apple vient de penser à tout... L'entreprise a intégré un bouton permettant de revenir en haut, aux messages non lus dans les conversations de groupe.

Une idée qui va faire toute la différence

Les avancées logicielles continuent d'améliorer la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et une de ces avancées récentes est la fonctionnalité "Catch Up" introduite dans iOS 17. Destinée à améliorer la communication entre les utilisateurs d'Apple, "Catch Up" transforme les discussions de groupe en une expérience utilisateur beaucoup plus fluide et agréable. Sa promesse ? Offrir aux utilisateurs un moyen intuitif de rester à jour dans leurs conversations de groupe sans se sentir débordés, même après une période d'absence prolongée.

Nouveauté iOS 17

La fonctionnalité se présente sous la forme d'une flèche dirigée vers le haut. Celle-ci apparaît automatiquement dans vos chats avec des messages non lus, une fois que vous effectuez la mise à jour vers iOS 17. Contrairement à certaines fonctionnalités qui peuvent nécessiter des ajustements dans les paramètres, la flèche "Catch Up" est conçue pour être aussi intuitive et facile à utiliser que possible.



En appuyant simplement sur la flèche, les utilisateurs seront ramenés exactement au point de la conversation où ils se sont engagés pour la dernière fois. Cela élimine le besoin de faire défiler manuellement de nombreux messages, une tâche qui peut être fatigante, surtout dans les groupes très actifs.