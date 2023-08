iOS 17 : comment répondre facilement dans iMessage

Vous pouvez maintenant glisser pour répondre aux messages spécifiques, un excellent moyen de ne pas encombrer le fil de discussion quand plusieurs sujets se percutent. Voilà qui est bien plus efficace que l'ancienne méthode de réponse introduit avec iOS 14 .

iOS 17 apporte quelques changements importants comme les widgets interactifs (enfin), les affiches de contact personnalisées , les autocollants en direct, la navigation vraiment privée de Safari ou encore le mode StandBy . Mais le système d'exploitation de l'iPhone est surtout rempli de petits plus qui le rendent extrêmement intéressant, sans compter que la bêta est très stable depuis le début. En dehors des grands changements, une modification apportée à l'application Messages permet à la messagerie d'Apple de gagner en simplicité. En fait, la firme a piqué une idée simple à WhatsApp, le "glisser pour répondre". On se demande ce qui a pris autant de temps à l'entreprise américaine pour nous le proposer.

iOS 17 apporte peu de grandes nouveautés, mais plutôt une tonne d'ajustements et de bonnes idées qui facilitent le quotidien. Encore faut-il les connaître. À l'instar du bouton pour remonter dans une conversation, Apple a ajouté un raccourci pour répondre facilement à un message spécifique. Plutôt que d'appuyer longuement sur ce dernier et de choisir "répondre", désormais un geste suffit.

