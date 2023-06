Safari sur iOS 17 : l'accès aux onglets de navigation privée se fera avec Face ID

La navigation privée sur Safari offre plusieurs avantages en termes de confidentialité et de sécurité, on retrouve la protection contre le suivi en ligne, une confidentialité renforcée ou encore une absence totale d'historique de navigation. Jusqu'ici, un utilisateur d'iPhone pouvait basculer du mode normal au mode navigation privée de Safari en un appui, désormais, il faudra s'authentifier avec Face ID !

Face ID x Safari pour la navigation privée

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone qui pourront installer la mise à jour iOS 17 à la rentrée. Apple a ajouté une fonctionnalité dans Safari qui était demandée depuis plusieurs années par les clients : l'authentification via Face ID pour l'accès aux onglets de navigation privée. Cette initiative de la part du géant californien vise à améliorer la confidentialité de ce que vous faites en ligne. Imaginons que votre iPhone se retrouve déverrouiller entre les mains d'une personne malintentionnée, celle-ci ne pourra pas parcourir les onglets qui sont restés ouverts dans le mode de navigation privé de votre iPhone !



En effet, l'iPhone bloquera systématiquement l'accès tant que le Face ID ne détectera pas le visage du propriétaire de l'iPhone, idem pour Touch ID. Un moyen simple et efficace pour se protéger des regards indiscrets qui auraient accès à votre iPhone.

Lors de la première expérience avec cette nouvelle sécurité, Apple vous affichera les changements en ce qui concerne le mode de navigation privée de Safari sur iOS 17, l'entreprise vous expliquera :

Navigation privée verrouillée

La navigation privée se verrouille maintenant lorsque vous ne l'utilisez pas.

Suivi avancé et protection contre les empreintes digitales

Aide à empêcher les sites web de suivre ou d'identifier votre appareil à l'aide de techniques avancées

Contrôle d'extension amélioré

Les extensions avec un accès au site web sont désactivées par défaut. Ils peuvent être activés plus tard dans les paramètres de Safari.

Il s'agit là d'évolutions majeures pour la navigation privée de Safari sur iOS 17. Grâce à la nouvelle mise à jour, les utilisateurs bénéficieront d'une meilleure confidentialité et d'une protection avancée pour leur vie privée.