Depuis iOS 17.4, les développeurs ont accès à une API pour traduire

Alors que l'application Traduire fait ses débuts sur Apple Watch grâce à watchOS 11, il y a également du nouveau sur iOS. En effet, une nouvelle API disponible dans le SDK qui permet aux développeurs d'intégrer l'outil de traduction d'Apple dans leurs apps.

Traduisez le contenu de vos apps gratuitement

Comme indiqué dans une session vidéo de la WWDC 2024, l'entreprise dirigée par Tim Cook a récemment introduit une nouvelle API Translation avec iOS 17.4 qui permet d'intégrer un système de traduction dans des applications tierces. Grâce à elle, les développeurs n'ont plus besoin de s'appuyer sur des plateformes tierces comme Google ou Deepl pour permettre à plus de monde de comprendre le contenu dans leurs apps. On le voit souvent sur des plateformes comme Vinted ou Amazon par exemple.

Découvrez comment vous pouvez traduire du texte dans différentes langues dans votre application à l'aide du nouveau cadre de traduction. Nous vous montrerons comment afficher rapidement les traductions dans l'interface utilisateur du système et comment traduire des lots de texte plus importants pour l'interface utilisateur de votre application.

Grâce à l'API Translation, ces applications peuvent tirer parti des mêmes modèles d'apprentissage machine que ceux utilisés par l'app Traduire d'Apple. Cela signifie que les traductions sont affinées en permanence et fonctionnent également hors ligne. C'est un sérieux arguments, pour éviter d'occuper du stockage, limiter l'usage de la connexion et de la batterie ou encore améliorer la sécurité. Le tout est évidemment gratuit, un autre avantage non négligeable.



Bien que cette API soit disponible pour les appareils fonctionnant sous iOS 17.4 et les versions ultérieures, iOS 18 apporte d'autres fonctionnalités comme la possibilité de traduire soit une seule chaîne de caractères, soit un lot de chaînes et d'afficher les résultats de la traduction dans n'importe quel composant de l'interface utilisateur.



Pour mémoire, iOS 18 est actuellement en bêta pour les développeurs, la version publique arrivant en juillet, avant le lancement officiel en septembre prochain. La version finale d'iOS 18 accompagnera évidemment les iPhone 16.



Enfin, voici la session en question :