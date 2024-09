L'application Traduction débarque dans watchOS 11

Au milieu du raz-de-marée des annonces Apple lors de la WWDC 24, la partie Apple Watch a été plutôt discrète. Avec une poignée de nouvelles fonctionnalités, le système pour les montres a été éclipsé par iOS 18 et Apple Intelligence. Il n'en reste pas moins que certaines nouveautés valent le détour, comme la charge d'entraînement, les signes vitaux, les activités en direct ou encore l'application Traduction. Pour la première fois, la montre d'Apple est capable de traduire à la force du poignet. Pratique pour les voyageurs.

Une nouveauté bien pratique

Pour ceux qui ne connaissent pas, l'application "Translate / Traduction" a été introduite en juin 2020 avec iOS 14. L'app fonctionne avec 20 langues, dont le le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le japonais, le portugais, l'ukrainien et le chinois.

Les utilisateurs de l'application Traduction sur iPhone seront donc ravis d'apprendre que watchOS 11 propose une version similaire. La nouvelle app watchOS s'inspire évidemment beaucoup de son homologue sur iPhone, les deux partagent donc une interface et des fonctionnalités similaires. Mais la traduction sur l'Apple Watch peut s'avérer beaucoup plus pratique dans de nombreuses situations.



Par défaut, les utilisateurs peuvent utiliser leur voix pour traduire d'une langue à l'autre, ou taper du texte via le clavier intégré. Ensuite, l'application peut lire le texte traduit à haute voix, si vous le voulez. Et comme sur l'iPhone, les utilisateurs ont la possibilité de télécharger des langues sur l'Apple Watch pour une traduction hors ligne.



Mieux, Apple a pensé à intégrer un widget dans la Pile Intelligente de watchOS 11, de sorte que l'Apple Watch détecte lorsque vous voyagez dans un pays dont la langue est différente, afin de vous aider à effectuer des traductions rapides en mettant le module en avant.



Aller commander son café à l'étranger devrait être beaucoup plus simple ! Retrouvez toutes les nouveautés de watchOS 11.

Date de sortie de watchOS 11

watchOS 11 sera disponible au public cet automne, après une période de bêta. La première version bêta a été publiée lundi soir, à destination des développeurs ayant au minimum une Apple Watch Series 6.