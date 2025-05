Microsoft Build 2025 : des innovations IA pour les développeurs

Comme Google, et avant Apple, Microsoft a lancé sa conférence annuelle des développeurs, la Build 2025, en mettant l’accent sur les avancées en intelligence artificielle, dévoilant des fonctionnalités et outils pour son écosystème qui pourraient inspirer la stratégie IA de la firme de Cupertino en vue de la WWDC 2025 de juin prochain.

1. IA embarquée via les API Edge

Microsoft a introduit des API permettant aux développeurs d’exploiter le modèle Phi-4 mini de 3,8 milliards de paramètres intégré au navigateur Edge. Cela inclut l’API Prompt pour interagir avec le modèle et les API d’assistance à l’écriture pour la génération, la synthèse et l’édition de texte, disponibles dès maintenant dans les canaux Edge Canary et Dev.

Une API de traduction à venir ajoutera des capacités de traduction de texte, accompagnée d’une fonctionnalité de traduction de PDF pour une conversion fluide de documents. Apple pourrait tirer parti de telles API IA embarquées pour améliorer Safari et son écosystème.

2. L’agent de codage de GitHub Copilot

Alors que Swift Assist, l’outil d’IA pour le codage intégré à Xcode promis par Apple, reste indisponible, Microsoft a fait évoluer GitHub Copilot avec un nouvel agent de codage. Cet agent gère de manière autonome les problèmes sur GitHub (qui appartient à Microsoft depuis 2018) en clonant les dépôts, en modifiant le code, en consignant son raisonnement et en signalant les changements pour une révision humaine ultérieure. Bien qu’il ne puisse pas encore développer des applications complexes, il simplifie le développement, réduisant les barrières pour les novices et faisant gagner du temps aux experts — en phase avec la mission d’Apple de démocratiser la création d’applications depuis les débuts de l'App Store en 2008.

3. Intégration du protocole de contexte de modèle (MCP)

L’adoption par Microsoft du Model Context Protocol (MCP) d’Anthropic positionne ce protocole comme une norme industrielle pour l’interopérabilité des modèles d’IA. Le MCP permet un accès sécurisé des IA aux fonctionnalités de Windows, comme le système de fichiers, facilitant des interactions intuitives avec les applications. Initialement limité à certains développeurs, ce déploiement prudent évite les erreurs passées comme le lancement de Windows Recall. Apple pourrait adopter un protocole similaire pour améliorer l’intégration de l’IA sur ses plateformes.

Il y a fort à parier qu'Apple annoncera des innovations IA similaires lors de la WWDC 2025, en plus des nouveautés liées à iOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 et autre tvOS 19.