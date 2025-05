Apple veut intégrer l’IA Claude dans Xcode 17

Apple se serait associée à Anthropic pour développer une version avancée de Xcode, intégrant des capacités d'intelligence artificielle via le modèle Claude Sonnet, selon Bloomberg. Anthropic, reconnu pour son modèle Claude, rival de ChatGPT, excelle dans les tâches de programmation, surpassant d'autres modèles en benchmarks de codage. Cette collaboration permet à Apple d'intégrer des outils d'IA de pointe dans son écosystème de développement logiciel, ne voulant pas se laisser distancer par Google.

Une bonne nouvelle pour les développeurs

En test interne chez Apple, ce Xcode, probablement la version 17 à venir avec iOS 19, propose une interface conversationnelle pour les programmeurs, leur permettant de demander des extraits de code, résoudre des problèmes, déboguer et tester des interfaces utilisateur. Ces fonctionnalités visent à optimiser le développement, facilitant la détection et la correction des bogues. Bien qu'Apple ait initialement hésité à utiliser l'IA pour des logiciels destinés à ses clients, les progrès des modèles comme Claude, plus fiables, l'ont convaincu d'adopter ces technologies.

Aucun plan de lancement public n'a été annoncé, mais des tests concluants pourraient rendre cet outil accessible aux développeurs tiers, transformant la création d'applications pour les plateformes Apple. Ce projet fait suite à Swift Assist, un compagnon de codage IA dévoilé en 2023 pour 2024, mais retardé car il générait des informations erronées, ralentissant parfois le développement. Il reste pour l’heure sous forme d’aide prédictive peu efficace dans Xcode 16. La collaboration avec Anthropic vise à corriger ces défauts, améliorant Swift Assist et préparant des outils IA plus performants.



Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour intégrer l'IA dans son écosystème. ChatGPT d'OpenAI est déjà dans iOS 18, améliorant Siri et d'autres fonctions. Apple discute avec Google pour intégrer Gemini et collabore avec Baidu et Alibaba pour l'IA en Chine, où les réglementations diffèrent. Ces efforts reflètent l'engagement d'Apple à rester compétitif dans l'IA, maintenant ses outils et services à la pointe pour développeurs et utilisateurs.



Si cela se confirme, le partenariat avec Anthropic marque une étape clé pour Apple, renforçant ses capacités de développement logiciel via l'IA. Si les tests internes réussissent, cet Xcode amélioré pourrait redéfinir le développement d'applications sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac et Vision Pro, attirant même de nouveaux développeurs.



Rendez-vous le 9 juin pour une première réponse lors de la WWDC 25.