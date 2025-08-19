Apple mentionne Claude AI dans Xcode 26 bêta 7

Apple prépare une évolution majeure de son environnement de développement Xcode. Après avoir intégré ChatGPT de façon native, la firme de Cupertino semble désormais prête à ouvrir la porte à Claude, le modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic. Une découverte dans la dernière bêta de Xcode 26 laisse en effet penser que cette intégration pourrait arriver très bientôt, marquant un tournant dans la stratégie d’Apple vis-à-vis de l’IA.

Des traces découvertes dans Xcode 26 bêta

Apple semble franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’ouverture à l’intelligence artificielle. Après avoir annoncé au WWDC 2025 l’arrivée d’outils IA dans Xcode avec une intégration directe de ChatGPT, des indices montrent qu’Anthropic et son assistant Claude pourraient bientôt bénéficier du même traitement. Bloomberg avait d’ailleurs prédit l’arrivée de Claude il y a quelques semaines.

En analysant la dernière bêta de Xcode 26, des développeurs ont découvert plusieurs références à Claude Sonnet 4.0 et Claude Opus 4. Ces mentions apparaissent dans la section « Intelligence » du logiciel, qui correspond aux fonctionnalités d’assistance IA. Actuellement, seul ChatGPT est accessible en natif dans Xcode, mais la présence de ces éléments suggère que le support de Claude est déjà en préparation.

Jusqu’ici, les développeurs souhaitant utiliser Claude devaient passer par une clé API externe. L’intégration en natif changerait la donne : il deviendrait possible de discuter avec Claude directement dans l’interface de Xcode, pour générer du code, corriger des erreurs ou encore proposer des tests. Ce niveau d’intégration rapproche Claude de ce qu’Apple a déjà mis en place avec ChatGPT, annoncé comme le partenaire privilégié lors de la WWDC.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de Swift Assist, présenté dès 2024 comme une alternative à GitHub Copilot. Initialement conçu comme un assistant maison d’Apple, Swift Assist n’a jamais véritablement été déployé. L’arrivée d’outils tiers comme Claude confirme que la firme préfère désormais miser sur des partenariats solides avec des acteurs établis de l’IA.

Apple a longtemps privilégié ses solutions internes, mais l’intégration de modèles externes comme Claude traduit une évolution importante. En collaborant avec Anthropic, l’entreprise montre sa volonté d’offrir aux développeurs un éventail plus large d’outils d’IA, directement accessibles depuis son environnement phare de développement.



Si cette intégration se confirme, Xcode pourrait devenir l’un des IDE les plus puissants du marché, combinant la simplicité de l’écosystème Apple avec la force de modèles d’IA leaders comme ChatGPT et Claude.



Via