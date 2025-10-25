Le groupe de travail Android a publié la première version préliminaire du SDK Swift pour Android, suite à son annonce plus tôt cette année, quelques temps après la WWDC 25. De quoi étendre l’impact du langage Swift au-delà des plateformes Apple.

On peut coder des apps Android avec Swift

Le développeur Joannis Orlandos a partagé dans un article de blog que les « versions préliminaires nightly du SDK Swift pour Android » sont désormais disponibles.

Cette étape reflète des mois d'efforts du groupe de travail Android, s'appuyant sur des années de contributions communautaires. Le SDK permet aux développeurs de créer des applications Android en Swift, favorisant le développement multiplateforme et l'innovation dans l'écosystème mobile.



Le SDK Swift pour Android est disponible dès aujourd'hui, intégré à l'installateur Windows ou téléchargeable séparément pour Linux et macOS.



Parallèlement à cette sortie, un guide de démarrage fournit des instructions détaillées sur les dépendances, les paquets et les bundles. Des projets d'exemple sont disponibles sur GitHub, avec des ressources pour intégrer Swift dans des projets Android existants et explorer l'interopérabilité avec Java via le projet swift-java.



Le groupe de travail prépare également un document décrivant les prochaines étapes du projet et encourage les développeurs à partager leurs retours, idées et outils sur les forums Swift. Il s’agit d’une alternative interessante à KMP, Kotlin Multiplateforme.