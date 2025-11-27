Netflix Puzzled : une tonne de casse-têtes sur iOS et Android

Netflix Puzzled, le dernier né de Next Games, un studio de jeux vidéo Netflix, apporte un défi intellectuel à tous les abonnés de la plateforme. Disponible gratuitement pour les clients, Netflix Puzzled propose quotidiennement son lot tout frais de casse-têtes intelligents, sans aucune publicité et jouables hors ligne. L’application devient ainsi votre rituel matinal idéal pour réveiller vos neurones en douceur.

Découvrez le jeu Netflix Puzzled

Chaque jour, de nouveaux défis vous attendent dans trois grandes familles. Voici le détail :



Pour les magiciens des mots

Bonza : reconstituez des mots croisés en assemblant des fragments selon un thème

: reconstituez des mots croisés en assemblant des fragments selon un thème Keysmash : retrouvez les voyelles manquantes pour dévoiler un thème caché

: retrouvez les voyelles manquantes pour dévoiler un thème caché Crossover : déplacez lettres et icônes dans une mini-grille jusqu’à la perfection

: déplacez lettres et icônes dans une mini-grille jusqu’à la perfection Waywords : tracez un chemin de mots valides en évitant les pièges

Pour les amateurs de logique

Sudoku classique (mais toujours addictif)

(mais toujours addictif) Bonne étoile : placez les étoiles sans qu’elles se touchent, une par zone colorée

Pour les esprits visuels

Puzzle : assemblez de magnifiques images issues de l’univers Netflix

: assemblez de magnifiques images issues de l’univers Netflix Formes : résolvez un nouveau tangram chaque jour en faisant pivoter les pièces

Cerise sur le gâteau : des collections thématiques spéciales plongent vos énigmes dans l’ambiance Stranger Things, Squid Game, KPop Demon Hunters et bien d’autres séries et films Netflix, avec des œufs de Pâques à foison !Prêt(e) à entamer votre série de victoires légendaire ? Téléchargez Netflix Puzzled dès aujourd’hui sur App Store ou Play Store et transformez vos pauses en moments de plaisir cérébral. Votre cerveau vous dira merci !

Télécharger le jeu gratuit Netflix Puzzled