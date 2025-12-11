Sorties jeux : Terminal Madness - Revelations, Spilled!, Where Winds Meet et Planet of Lana

Aujourd'hui, 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Terminal Madness - Revelations, Spilled!, Where Winds Meet et Planet of Lana.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Zoo Island: Wild Family Park (Jeu, Simulation, iPhone, v1.5.2, VF, 450 Mo, iOS 13.0, Sparkling Society Games B.V.) Zoo Island: Wild Family Park est un simulateur de zoo complet et relaxant sur iOS, où tu construis, personnalises et gères ton parc animalier de rêve en partant d’une île vierge.

Entre élevage de bébés adorables, soins d’animaux en 3D magnifiques, décorations créatives et visites entre amis, ce free-to-play coloré offre une expérience familiale douce et addictive remplie d’événements et de récompenses. Télécharger le jeu gratuit Zoo Island: Wild Family Park

Ragnarok Monster Kitchen (Jeu, Simulation, iPhone, v1.09, VO, 384 Mo, iOS 15.0, GRAVITY Co., Ltd.) Ragnarok Monster Kitchen est un jeu hyper casual sur iOS où les monstres cultes de Ragnarok, comme Poring ou Baphomet Jr., se muent en chefs adorables pour gérer ton restaurant animé avec un loop de cuisine simple et addictif.



Grâce à des stages thématiques progressifs, des événements quotidiens imprévisibles et des sessions courtes adaptées à tous, il offre une expérience fun et accessible pour faire prospérer ton royaume culinaire. Télécharger le jeu gratuit Ragnarok Monster Kitchen

Doki Doki Literature Club! (Jeu, Aventure, iPhone, v1.3.5, VF, 1,3 Go, iOS 13.0, Serenity Forge) Doki Doki Literature Club Plus! est un visual novel captivant sur iOS où tu intègres le club de littérature dirigé par Monika, aux côtés de Sayori la rayonnante, Natsuki l’aguerrie et Yuri la mystérieuse, pour des échanges poétiques et des liens intimes.



Le contenu Plus débloque 6 side stories enrichissantes, plus de 100 images exclusives, 26 pistes musicales inédites avec lecteur intégré, offrant une expérience narrative profonde et addictive (non adaptée aux enfants). Télécharger le jeu gratuit Doki Doki Literature Club!

Foodstars (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone, v1.14.0, VO, 390 Mo, iOS 12.0, Happibits) Foodstars est un jeu hybride de cuisine et puzzle de fusion sur iOS, où il faut combiner des ingrédients pour débloquer plus de 500 recettes gourmandes du monde entier, des pizzas italiennes aux pâtisseries françaises.

Décore et gère des restaurants uniques comme un food truck à New York ou un bistrot à Marseille, relève des défis avec de grands chefs pour collectionner des étoiles et passer de novice à maître cuisinier dans cette aventure gratuite et créative. Télécharger le jeu gratuit Foodstars

Bluey's Quest for The Gold Pen (Jeu, Aventure, iPhone, v1.1.1, VF, 1,2 Go, iOS 12.0, Halfbrick Studios) Bluey’s Quest for The Gold Pen est un jeu d'aventure familial sur iOS inspiré de la série, avec une histoire originale signée Joe Brumm où Bluey, aidée de Maman, Papa en Roi Goldie Cornu et Bingoie, part en quête palpitante du Stylo d'Or volé.

Explorez des mondes dessinés à la main vibrants, résolvez des énigmes ludiques, relevez des défis amusants en glissant ou volant, collectez trésors et perles pour aider des créatures perdues, dans une expérience gratuite à déverrouiller d'un seul paiement sans pubs. Télécharger le jeu gratuit Bluey's Quest for The Gold Pen





Ruler of the Land (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.6, VO, 395 Mo, iOS 13, IDLE TIME WOODWORKING LLC) Yul Hyul Kang Ho est un MMO martial arts officiellement licencié sur iOS, où tu incarnes l’une des cinq classes classiques — Blademan, Swordsman, Spearman, Healer ou Bowman — pour maîtriser des combats accessibles, explorer un vaste monde ouvert, chasser des trésors rares et t’allier en aventures épiques.



Avec son système dual-faction Bien vs Mal menant à des PvP intenses et guerres massives, progresse via compétences chi anciennes, crafts d’équipements, promotions de classe, montures majestueuses et bêtes loyales, tout en personnalisant ton style avec costumes et pets adorables au sein de clans multijoueurs. Télécharger le jeu gratuit Ruler of the Land

Spilled! (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.2, VO, 613 Mo, iOS 18.0, Sound Games) Spilled! est un jeu relaxant et court sur iOS où tu pilotes un bateau pour nettoyer les déchets océaniques, recycler pour gagner des pièces, améliorer ton embarcation et explorer 8 zones de plus en plus vastes traversant divers biomes. Sauve 16 animaux différents en environ 1 heure de jeu avec sélecteur de niveaux pour des sessions détente à tout moment, essai gratuit des 3 premières zones puis un seul achat intégré pour débloquer l’intégralité sans pubs. Télécharger le jeu gratuit Spilled!

Recolit (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.0, VF, 309 Mo, iOS 14.0, Pujia8 Limited) Recolit est un jeu d'aventure et de réflexion en pixel art sur iOS où, après le crash de ton vaisseau dans une ville plongée dans une nuit éternelle, tu aides les habitants excentriques avec des tâches triviales pour avancer vers la recherche de lumières salvatrices.

Explore cette métropole sombre où la vie quotidienne persiste sous un ciel noir, rencontre une mystérieuse fille qui t'attend, et dévoile peu à peu l'essentiel au fil d'une narration poétique et immersive. Télécharger le jeu gratuit Recolit

DEEEER Simulator: Wild World (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.43, VF, 470 Mo, iOS 14.0, Pujia8 Limited) DEEEER Simulator: Wild World est un jeu de survie en monde ouvert sur iOS, sous licence officielle de Gibier Games, où le protagoniste DEEEER explore une forêt paisible, noue des liens conviviaux avec les animaux et récolte des ressources pour bâtir son camp et en devenir le maître absolu.



Plongez dans les mystères de la nature sauvage avec des ruines de villes décomposées, des temples anciens énigmatiques et des épaves de voitures abandonnées, tout en affrontant de nouvelles menaces des anciens ennemis pour libérer pleinement le pouvoir de DEEEER. Télécharger le jeu gratuit DEEEER Simulator: Wild World

Where Winds Meet (Jeu, Action, iPhone, v1.0.3, VF, 3,5 Go, iOS 15.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Where Winds Meet est un RPG d’action-aventure en monde ouvert sur iOS, profondément enraciné dans l’héritage Wuxia de la Chine tumultueuse du Xe siècle, où tu incarnes un jeune maître d’épée découvrant des vérités oubliées et les mystères de ton identité au cœur des Cinq Dynasties et Dix Royaumes. Explore des paysages vivants évoluant avec le temps et tes choix moraux — entre chaos rebelle ou voie héroïque —, avec parkour fluide sur toits, windstride instantané, plus de vingt régions remplies de milliers de points d’intérêt, cités animées, temples cachés et activités authentiques comme jouer de la flûte. Télécharger le jeu gratuit Where Winds Meet

Knight Maidens: Idle RPG (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone, v1.4.3, VO, 516 Mo, iOS 13.0, Yes Games Co., Ltd.) Knight Maidens: Idle RPG est un RPG idle de collection ultime sur iOS où tu commandes une élite de 52 chevalières uniques en style anime, des tanks blindées aux mages puissants, pour mener des boucles temporelles infinies contre le Roi Démon.



Grâce au système de Rebirth pour une croissance exponentielle, des combats stratégiques en 5 éléments avec avantages élémentaires, des donjons sans fin comme la Tour de Défi ou les Raids Boss mondiaux, et des récompenses AFK massives, vis une progression stress-free généreuse pour tous les joueurs. Télécharger le jeu gratuit Knight Maidens: Idle RPG

Museum Of Scrambled Art (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0.5, VO, 78 Mo, iOS 18.1, Dawid Fatyga) Museum of Scrambled Art est un jeu de puzzles cosy sur iOS inspiré du Rubik’s Cube, où tu désembrouilles des tableaux mélangés pour révéler des œuvres d’artistes célèbres comme Van Gogh ou Da Vinci, et méconnus comme Beksiński ou Keith Haring, tout en découvrant leur histoire fascinante.



Avec plus de 70 peintures à difficulté progressive, défis optionnels, faits enrichissants, ambiance relaxante sans pubs ni pubs, 15 puzzles gratuits et déblocage complet en un seul achat, il propose une exploration accessible pour tous les niveaux. Télécharger le jeu gratuit Museum Of Scrambled Art

Spider Tanks: Cores of Chaos (Jeu, Action, iPhone, v2.0.1, VO, 1,6 Go, iOS 16.0, GAMEDIA B.V.) Spider Tanks: Cores of Chaos est un brawler PvP multijoueur explosif sur iOS, successeur du hit original, où tu customises tes tanks dans un garage varié pour des combats 3v3 intenses sur cartes dynamiques, alliant stratégie rusée et chaos total.



Facile à apprendre mais infiniment profond, il offre 3 planètes à conquérir, missions quotidiennes/hebdomadaires, progression gratuite sans pay-to-win ni pubs, cross-play PC/Mac et une communauté vivante pour dominer les classements. Télécharger le jeu gratuit Spider Tanks: Cores of Chaos

Nouveaux jeux payants iOS :

Terminal Madness - Revelations (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone, v1.0, VO, 978 Mo, iOS 17.6, Codepassion S.L.) Terminal Madness: Revelations est un jeu d'aventure point-and-click premium sur iOS, mêlant science-fiction, énigmes ingénieuses et une histoire captivante autour d'un glitch global mystérieux.

Avec ses graphismes dessinés à la main inspirés des classiques comme Monkey Island, sans pubs ni achats intégrés, il propose plus de 50 lieux à explorer et une expérience narrative riche en humour et émotion. Télécharger Terminal Madness - Revelations à 7,99 €

Planet of Lana (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0.2, VF, 2,9 Go, iOS 15.6, Playdigious) Planet of Lana est un jeu d'aventure et de puzzles poétique sur iOS où tu incarnes la jeune Lana et son fidèle compagnon Mui dans une quête émouvante pour sauver sa sœur kidnappée, au cœur d'une planète extraterrestre superbement dessinée à la main envahie par des machines sans visage et des créatures dangereuses. Résous des énigmes ingénieuses en misant sur l'intelligence et la collaboration avec Mui, explore des paysages mystérieux pour rétablir l'harmonie entre humains, nature et animaux, dans une version mobile optimisée avec interface tactile, réalisations Game Center, sauvegarde cloud et compatibilité manettes MFi. Un coup de coeur vu hier. Télécharger Planet of Lana à 8,99 €