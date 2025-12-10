Fightland : le nouveau MOBA complètement fou de Ninja Kiwi sur mobile !

Le studio à l’origine de Bloons TD 6 (et des versions antérieures) - sans doute le jeu de tower defense le plus profond et le plus infiniment rejouable jamais créé - vient enfin de faire nouvel étale de son talent. Après des années de singes, de fléchettes et de super-singes, Ninja Kiwi sort enfin des sentiers battus avec Fightland, un MOBA mobile chaotique qui donne l’impression qu’on a jeté quatre équipes complètes de League of Legends sur la même carte et appuyé sur « démarrer ».

Découvrez Fightland

Des forces cosmiques mystérieuses ont créé Fightland, et elles ont arraché des guerriers venus de tous les horizons à travers l'espace et le temps pour s'affronter dans ce jeu d'action amusant et frénétique. Répartissez-vous en 4 équipes pouvant compter jusqu'à 25 joueurs chacune pour rechercher l'avantage, défendre vos positions, conquérir des objectifs et sortir victorieux !

Oui, vous avez bien lu : quatre équipes, jusqu’à 100 joueurs au total (25 par équipe), tous en train de se rentrer dedans en même temps. Vous choisissez l’une des trois classes bien tranchées – Rogue (Voleur), Brute ou Mage - vous ajustez votre équipement, puis vous plongez dans un carnage haut en couleurs. Les cartes sont flashy, les capacités claquent, et l’échelle est carrément délirante, dans le meilleur sens du terme.

Fightland propose trois conditions de victoire totalement différentes, pour que chaque partie ait sa propre saveur :

Last Base Standing : défense de base à l’ancienne, style MOBA classique

: défense de base à l’ancienne, style MOBA classique Crystal Carry : capture du drapeau sous haute tension avec un gros cristal brillant à ramener

: capture du drapeau sous haute tension avec un gros cristal brillant à ramener Fightzone : roi de la colline sous stéroïdes, avec la zone de capture qui se déplace constamment sur la carte

C’est le genre de pari ultra-ambitieux qu’on qualifierait de fou chez n’importe quel autre studio mobile. Mais on parle de Ninja Kiwi – l’équipe qui a réussi à garder une série de tower defense fraîche pendant six épisodes principaux et plus de dix ans de mises à jour.



Fightland conserve l’ADN inimitable de Ninja Kiwi : visuels cartoon ultra-vivants, gameplay nerveux au millimètre, et une profondeur stratégique qui se cache sous des airs de dessin animé du samedi matin. Est-ce que tous ces éléments vont vraiment s’assembler pour créer quelque chose de plus grand que la somme des parties ? Seul le temps (et les joueurs) le dira.



Mais s’il y a un studio capable de transformer un MOBA mobile à 100 joueurs en nouvelle addiction « encore une petite partie », c’est bien celui qui a déjà appris à la moitié de la planète à devenir accro au popping de ballons.

Fightland est gratuit (free-to-play avec achats intégrés) et disponible dès maintenant sur l’App Store et le Google Play Store. Bonne chance sur le champ de bataille – vous allez en avoir sacrément besoin.

Télécharger le jeu gratuit Fightland