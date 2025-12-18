Dadish 4 : au tour du père de famille d’être sauvé !

Sorti aujourd’hui, en ce jeudi 18 décembre 2025, sur iOS (et autres plateformes comme Android), Dadish 4 marque le grand retour de la série indé adorée développée par Thomas K. Young. Après trois opus où Dadish, ce radis papa courageux, courait après ses enfants turbulents, les rôles s’inversent : c’est au tour de Dadish d’être kidnappé ! L’infâme Homeowners’ Association (l’association des propriétaires, maléfique à souhait) l’a arraché à son potager. À la rescousse : son fils aîné, DJ, prêt à tout pour sauver son paternel.

Dadish : et de 4 !

Ce quatrième épisode, cinquième si l'on compte Dadish Collection propose 50 niveaux méticuleusement conçus, remplis de pièges vicieux, d’ennemis délicieux (fast-food et légumes rebelles), et de mécaniques classiques du jeu de plateforme rétro façon Super Mario : sauts précis, balançoires sur lianes, convoyeurs, rebonds sur nuages… Sans oublier les moments absurdes qui font le charme de la série, comme chevaucher un hamburger volant géant (cf capture) ou se faire porter sur le dos de maman (qui est une tomate, évidemment !).

L’humour reste au rendez-vous avec des dialogues savoureux et impertinents (en anglais), des bébés radis insolents, des opossums farceurs, et même un petit rap du développeur sur la bande-son cool et entraînante. Dadish 4 s’adresse autant aux nouveaux venus qu’aux fans de longue date, avec une difficulté progressive qui teste vos nerfs sans jamais décourager.



Support manette inclus, pixel art soigné et une histoire familiale délirante : Dadish 4 est le cadeau idéal pour les fêtes sur iPhone et iPad, avec un achat à 7,99 € pour supprimer les publicités. Prêt à rendre votre papa fier ? Plongez dans cette aventure vitaminée et sauvez Dadish avant qu’il ne soit trop tard ! Disponible sur iOS et Android (Play Store).

Télécharger le jeu gratuit Dadish 4