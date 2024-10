Super Mario Run ajoute la Fleur Prodige de Super Mario Wonder

Super Mario Run a récemment célébré le lancement du génial Super Mario Wonder sur Switch avec des niveaux gratuits sur iOS et Android qui s'est terminée le mois dernier.



Super Mario Run, le seul jeu mobile du plombier avec Mario Kart Tour, accueille cette fois un nouvel élément de gameplay avec l'introduction de la Fleur Prodige de Super Mario Wonder. Une mise à jour qui survient sept ans après la sortie initiale du jeu, à un moment où Nintendo semblait s'éloigner de l'App Store en faveur du succès toujours croissant de la Switch.

Super Mario Run s'inspire de Wonder

En 2016, lors d'un keynote Apple mémorable, Shigeru Miyamoto avait révélé Super Mario Run, marquant l'entrée officielle de la célèbre mascotte de Nintendo dans le monde des jeux mobiles. Le jeu, caractérisé par un gameplay simplifié nécessitant seulement un tap sur l'écran dans le bon timing, s'inscrivait dans une stratégie plus large du nippon visant à adapter ses franchises majeures aux smartphones. Cependant, cette initiative n'a pas rencontré le succès espéré, avec des projets comme Miitomo et Dr. Mario World qui ont eu une durée de vie limitée, et le RPG Dragalia Lost qui n'a jamais été lancé sur le marché européen.

Malgré ces revers, certains titres de Nintendo, tels que Fire Emblem Heroes et Animal Crossing Pocket Camp, ont trouvé leur place sur l'App Store et le Play Store. Mario Kart Tour, tout aussi critiqué que les autres, a également modifié son modèle économique, éliminant les lootboxes et le contenu exclusif. Super Mario Run s'est montré plus discret, mais est toujours maintenu.



La dernière mise à jour de Super Mario Run introduit la Fleur Prodige, un élément clé de Super Mario Wonder. Disponible jusqu'au 14 mars, cette fonctionnalité permet aux joueurs d'utiliser cette option dans les niveaux du Rally Toad. Une vidéo promotionnelle de Nintendo Mobile présente ce nouveau power-up, qui transforme les pièces en Goomba dorés faciles à vaincre, accompagné de thèmes musicaux de Super Mario Bros Wonder :

Bien que cette mise à jour ne soit probablement pas suffisante pour générer un afflux massif de nouveaux joueurs, elle reste très intéressante. Pour les fans de jeux Nintendo, Pokémon Go et Pikmin Bloom demeurent les adaptations les plus populaires actuellement disponibles sur mobile.

Télécharger le jeu gratuit Super Mario Run