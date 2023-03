La mise à jour de Super Mario Run offre un niveau par jour pour fêter Super Mario Bros Movie

Si vous n'avez pas encore joué à Super Mario Run, c'est le moment de vous y remettre. En effet, outre l'évènement en cours, le déblocage complet du jeu est à moitié prix pour une durée limitée. Téléchargez le jeu gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Retrouvez également nos astuces pour Super Mario Run . Pour information, le film sort le 5 avril. Que pensez-vous de la bande-annonce et avez-vous joué à Super Mario Run récemment ?

Cette version vous permet de débloquer et de jouer un niveau par jour pendant la durée de l'événement. Cela s'applique à ceux qui ne possèdent pas le jeu et qui connectent leur compte Nintendo au jeu. Ceci fait suite à la nouvelle bande-annonce du Super Mario Bros Movie diffusée il y a quelques heures. Regardez-la ci-dessous :

La présentation de Super Mario Run lors d'une conférence Apple en 2016 avait marqué les esprits, bien que le jeu, une fois sorti, ait déçu plus d'un fan. Pour relancer l'intérêt, près de sept ans après son lancement, le jeu de Nintendo propose du contenu offert. Si le téléchargement était déjà gratuit avec un seul achat intégré pour tout débloquer, l'application célèbre maintenant le prochain film Super Mario Bros avec un événement et une mise à jour spéciale.

