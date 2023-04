Nintendo ne produira plus de jeux "Super Mario" sur iPhone

L'avenir de la franchise est remis en question par le film " The Super Mario Bros Movie " qui sort au cinéma ce mercredi 5 avril. Miyamoto n'a pas voulu préciser où le personnage apparaîtra à l'avenir, mais il est clair que ce ne sera pas sur mobile. Certainement la Switch 2, attendu pour 2024 voire 2025. En attendant, profitez de Super Mario Run, encore disponible sur App Store :

Le fait d'avoir des jeux Mario sous forme d'applications mobiles élargit la porte pour que beaucoup plus de public puisse découvrir le jeu, et élargit également l'expérience de jeu Mario, où vous n'avez besoin que de votre pouce d'une seule main. [...] Les applications mobiles ne seront pas la voie principale des futurs jeux Mario.

Dans une longue interview accordée à Variety , Shigeru Miyamoto a parlé des jeux mobiles et de l'avenir de Mario. Bien qu'il n'ait pas annoncé de titres à venir, il a expliqué que Mario ne reviendrait pas sur les smartphones. Après les 60 millions de dollars de gains générés par "Super Mario Run" au cours de sa première année et les 300 millions de dollars générés par "Mario Kart Tour" depuis ses débuts en 2019, il était clair que Mario n'était pas en train de gagner sur mobile. En effet, si ces chiffres pourraient ravir 99% des autres studios de jeux, ce n'est rien comparé à "Mario Kart 8" qui a engrangé 3 milliards de dollars sur la Nintendo Switch .

L'immense espoir des joueurs vient de retomber comme un soufflé. Après avoir annoncé un nouveau partenariat avec DeNa ( Nintendo Systems ), la firme nippone indique, par le biais de Shigeru Miyamoto, directeur et concepteur de Nintendo, que Mario ne reviendrait pas sur les smartphones comme l'iPhone.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.