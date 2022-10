Le film Super Mario Bros aura droit à un trailer lors du Nintendo Direct du 6 octobre

Bonne nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience le film d'animation Super Mario Bros, Nintento a prévu un évènement dans deux jours qui lui sera entièrement consacré. Aucune information sur les jeux consoles ne sera fournie lors de ce Nintendo Direct inhabituel.

Un évènement Nintendo Direct très spécial

La première présentation du film Super Mario Bros aura lieu dans deux jours. Nintendo a annoncé que le film fera l'objet d'une présentation dédiée le 6 octobre 2022 à 22h05, heure de Paris. Cette présentation se concentre uniquement sur le plombier moustachu, il n'y aura donc pas d'informations sur les prochains jeux Nintendo Switch.

Tune in at 1:05 p.m. PT on 10/6 for a #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie presentation introducing the world premiere trailer for the upcoming film (no game information will be featured).



Le film est doté d'un casting de voix bien étoffé, Mario lui-même étant notamment interprété par Chris Pratt, tandis que Jack Black incarne le méchant emblématique Bowser. Pour le moment, aucune voix française n'a été confirmée, la sortie de Super Mario Bros étant encore un peu loin puisqu'elle est prévue pour le 7 avril 2023. Le film avait été repoussé à la période des fêtes de fin d'année 2022 à la suite de négociations entre Nintendo et le studio d'animation Illumination.



À priori, ce ne sera pas l'unique programme du géant nippon, l'entreprise ayant également créé un site Nintendo Pictures, indiquant que d'autres adaptations cinématographiques pourraient arriver. La collaboration cross-média est un sujet brûlant dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment, avec plusieurs grands jeux adaptés en films et en séries télévisées, comme PlayStation et Naughty Dog qui travaillent avec HBO sur une série The Last of Us.



Personnellement, tout cela me donne envie de relancer une partie de Mario Kart 8...