Le film "Super Mario Bros" bat des records au box-office

Le film Super Mario Bros. est sorti en salles la semaine dernière et a déjà battu plusieurs records en récoltant un peu plus de 146 millions de dollars aux États-Unis et 368 millions de dollars dans le monde. Comme l'indique Deadline, il s'agit du week-end d'ouverture le plus riche en recettes pour un film basé sur un jeu vidéo, détrônant Sonic The Hedgehog 2, qui détenait précédemment le record avec 141 millions de dollars. C'est même le meilleur démarrage pour un film d'animation (détrônant la Reine des Neiges 2). Mario fait carrément fait le plus gros démarrage de l'année jusqu'à présent.

Mario explose le box-office

Le film Super Mario Bros d'Illumination et Universal porte le célèbre jeu de Nintendo sur grand écran en version animé pour la première fois. L'histoire suit Mario (Chris Pratt) et Luigi (Charlie Day), deux plombiers maladroits de Brooklyn, qui affrontent Bowser, incarné par Jack Black dans la version originale, après avoir été transportés d'une manière ou d'une autre dans le Royaume Champignon. Peach (Anya Taylor-Joy) vient compléter la distribution de personnages classiques de cette histoire pleine de nostalgie. Il s'agit de la première adaptation cinématographique du jeu vidéo depuis le film en prise de vue réelle Super Mario Bros. de 1993, qui avait tout simplement fait un flop.

Le nouveau film est disponible en 3D, en IMAX et dans d'autres formats haut de gamme, qui ont représenté 38 % des ventes. Selon Rich Gelfond, PDG d'IMAX, le film Super Mario Bros est le film d'animation qui a rapporté le plus d'argent à la société, avec 21,6 millions de dollars dans le monde sur les premiers jours.



Loin devant les autres films d'animation, Super Mario Bros Movie a réalisé les troisièmes meilleures ventes du week-end de Pâques, après les 181 millions de dollars de Batman vs Superman et les 161 millions de dollars de Furious 7.



Voilà qui devrait sceller l'avenir de Mario au cinéma, avec probablement au moins une suite à venir, mais aussi d'autres long-métrages à base de licences Nintendo comme Donkey Kong. Rappelons que Nintendo a expliqué ne plus vouloir sortir de jeu Super Mario sur iPhone, mais le studio japonais dit adorer Apple.

La bande-annonce de Super Mario Movie

Si vous ne l'avez pas encore vu, "The Super Mario Bros Movie" est disponible en France depuis mercredi dernier. Les critiques sont très positives, on constate une moyenne de 4,3/5 pour les avis des spectateurs (mais seulement 3,1/5 pour les avis de la presse) sur AlloCiné. En France, Super Mario Bros Movie est doublé par Pierre Tessier pour Mario, Audrey Sourdive pour la Princesse Peach ou encore Benoït Du Pac pour Luigi.