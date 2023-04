Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario utilise 2 iPhone et 2 iPad au quotidien !

Depuis le 5 avril, le film The Super Mario Bros Movie est officiellement disponible au cinéma en France et dans le reste du monde. Shigeru Miyamoto, le créateur des jeux Donkey Kong, Super Mario Bros, The Legend of Zelda et Pikmin en a profité pour discuter avec notre confrère CNET aux États-Unis. Miyamoto a révélé être très proche de la marque Apple au quotidien pour son utilisation personnelle et professionnelle.

Le créateur de Mario adore Apple

Dans une récente interview, Shigeru Miyamoto a dévoilé son amour pour les produits Apple. Au quotidien, il a expliqué utiliser deux iPhone et deux iPad, l'un pour une utilisation personnelle et l'autre pour travailler. Cette technique du créateur de Mario lui convient parfaitement, car cela permet de ne pas mélanger toutes les applications et les données personnelles.



Shigeru Miyamoto a rejoint Nintendo en 1977 en tant que concepteur graphique, il a commencé à travailler sur des jeux vidéo peu de temps après. Miyamoto connait donc par cœur le fonctionnement de l'entreprise japonaise et selon lui, il y a bien plus de points en commun entre Apple et Nintendo qu'on ne le pense. Il a déclaré : "J'ai vraiment l’impression que la façon dont Apple envisage les choses et la façon dont Nintendo les aborde ont des points communs".

Officiellement, Apple et Nintendo n'ont pas réellement eu de lien dans le passé, le seul moment dans l'histoire où les deux entreprises se sont rencontrées et ont discuté entre-elles, c'était en 1983 quand Nintendo avait lancé sa première console de jeux vidéo, la Famicom, au Japon. À l'époque, la société cherchait à étendre sa présence sur le marché américain. Constatant un potentiel business, Steve Jobs était intervenu et avait longuement échangé avec la direction de Nintendo.



Le cofondateur d'Apple avait proposé à Nintendo de concevoir une console de jeu basée sur le processeur 6502, le même processeur qui était utilisé dans les ordinateurs Apple II. Cependant, Nintendo avait finalement choisi une autre entreprise pour développer sa console, quelque mois après, la Nintendo Entertainment System (NES) est née.

En 2023, Nintendo s'intéresse aux smartphones

Selon le créateur de Mario, il faut que Nintendo continue de miser sur les jeux à destination de l'App Store et du Play Store. La force de frappe est impressionnante d'après ses propos, il n'y a qu'à voir la quantité de smartphones en circulation dans le monde pour comprendre qu'il est possible d'atteindre un nombre de consommateurs bien plus rapidement avec un smartphone qu'avec une console.



Si vous ne l'avez pas encore vu, "The Super Mario Bros Movie" est disponible en France depuis mercredi dernier. Les critiques sont très positives, on constate une moyenne de 4,2/5 pour les avis des spectateurs et 3,1/5 pour les avis de la presse sur AlloCiné. En France, Super Mario Bros Movie est doublé par Pierre Tessier pour Mario, Audrey Sourdive pour la Princesse Peach ou encore Benoït Du Pac pour Luigi.