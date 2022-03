Apple est en train de créer un système d'abonnement pour iPhone, iPad...

Actualité Apple

Julien Russo

Depuis le lancement du premier iPhone, Apple a toujours visé le marché du haut de gamme, le géant californien a réussi à nous convaincre en quelques années qu'il était normal d'investir plus de 1000 euros dans un smartphone. Si certains peuvent se le permettre financièrement, pour d'autres personnes, l'iPhone rime avec le mot "inaccessibilité". Pour cette catégorie de clients, Apple va bientôt apporter une solution !

Un abonnement mensuel pour un iPhone ?

On en connait des dizaines dans notre entourage, des proches qui apprécient l'iPhone, mais qui ont choisi un smartphone sous Android à leurs dépens pour des raisons financières. Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple travaille en ce moment à offrir un nouveau "système d'acquisition" de l'iPhone sur son Apple Store en ligne, mais aussi dans ses boutiques physiques.

L'idée serait de mettre à disposition un abonnement à renouvellement mensuel pour permettre à une personne ayant des revenus restreints d'obtenir le dernier iPhone.



Apple proposerait bientôt 4 modes de paiement lors d'une commande :

L'achat intégral

Le paiement en plusieurs fois sans frais

Le crédit sur une longue durée

L'abonnement à payer tous les mois

L'avantage d'un abonnement comparé au crédit, c'est qu'il n'y aura pas de validation nécessaire auprès de Sofinco (la société qui gère les crédits sur l'Apple Store), toutefois l'inconvénient, c'est que l'iPhone restera toujours la propriété d'Apple, il ne vous appartiendra jamais.

D'après le rapport, cette nouveauté sera la plus grande "avancée" d'Apple lors de la commande d'un iPhone. Le géant californien le sait, cette technique permettrait de s'adresser à une nouvelle clientèle qui se serait peut-être rapprochée d'un smartphone Xiaomi, Huawei ou Oppo plutôt que d'un iPhone.



Avec l'abonnement à renouvellement mensuel, tout le monde est gagnant : les consommateurs qui profitent d'un iPhone récent sans faire souffrir leurs comptes bancaires et Apple qui attire de nouveaux clients (qui au passage feront augmenter la part de marché de l'iPhone au niveau mondial).



Pour le moment, il n'y a aucune information précise qui a fuité, on ne connait pas la flexibilité qu'auront les clients dans le cadre de l'abonnement, le coût que cela va générer tous les mois, s'il y a un engagement ou non... Une multitude de questions seront communiquées par Apple lors du lancement de cette petite révolution en Apple Store.

Il sera aussi intéressant de savoir si cela concernera bien les derniers iPhone, s'il s'agira d'iPhone neuf ou reconditionné, si le renouvellement sera possible tous les ans... On a hâte d'en savoir plus.

Une disponibilité à partir de quand ?

Apple n'a pas encore fini de développer cette nouvelle option, il se pourrait qu'elle débarque au 4e trimestre de 2022 (peut-être avec les iPhone 14) ou au cours de l'année prochaine.

L'abonnement pourrait aussi bien concerner l'iPhone, comme l'iPad, les Mac, les Apple Watch... Ce pourrait être un véritable boost en termes de ventes !