Super Mario Run célèbre Super Mario Wonder avec des niveaux gratuits chaque jour

Super Mario Run a beau être privé de nouveaux contenus depuis un moment, tout comme Mario Kart Tour, Nintendo ne l'abandonne pas complètement et s'en sert pour faire la promotion du tout nouveau Super Mario Bros Wonder sur Switch avec une campagne de déblocage gratuit sur iOS et Android. Un joli cadeau !

Super Mario Run offre un peu de contenu

À partir de maintenant et jusqu'au 30 novembre au soir, vous pourrez jouer à un niveau payant gratuitement même si vous n'avez pas acheté le jeu complet Super Mario Run. Cependant, cela ne comprendra pas la totalité du jeu. De plus, contrairement à la dernière opération marketing de collaboration croisée, le prix du jeu complet n'a pas été revu à la baisse pour le moment. Si vous reliez votre compte Nintendo au jeu, vous pourrez jouer gratuitement à deux niveaux payants pendant cet événement, comme indiqué dans l'annonce officielle.

Si vous n'avez pas joué à Super Mario Run, c'est le moment idéal pour vous y remettre afin de tester le jeu de plateforme du célèbre plombier sur un écran tactile. Nous avions aimé ses graphismes et animations, mais déploré un gameplay un peu trop simplifié par les développeurs japonais. Un poil dommage que Mario court tout seul.



Téléchargez le jeu gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Si "Run" est clivant, Super Mario Bros Wonder est incroyable et constitue un brillant retour de la part de Nintendo qui semble toujours trouver de quoi accrocher les joueurs avec sa "vieille" licence populaire. C'est simple, mais ça marche !



PS : Super Mario Wonder est vendu 45 € sur Amazon.

Télécharger le jeu gratuit Super Mario Run

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.