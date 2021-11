La Nintendo Switch en promo à 269€ avec Mario Kart 8 Deluxe #BlackFriday

Il y a 6 heures

Consoles

Medhi Naitmazi

6



Elle n'est pas belle l'histoire ? La populaire Nintendo Switch s'offre une rare promotion sur Amazon avec un pack Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d'abonnement pour jouer en ligne à 269€. C'est un prix canon qui permet d'avoir l'un des meilleurs jeux de la console gratuit.



Vous économisez environ 80€ avec cette offre.

Nintendo Switch : une réduction à ne pas manquer

Alors que la Switch OLED vient de sortir, la version classique ne lui concède qu'une dalle LCD qui ne change pas la face du monde, surtout si vous jouez pas mal en mode "dock". En effet, la particularité de la Nintendo Switch, c'est qu'elle peut être utilisée aussi bien en déplacement que chez soi, branchée sur sa TV. Le "coeur" de la Switch ressemble à une PS Vita, mais avec une pléthore de jeux exclusifs comme Mario Kart 8 donc, mais aussi Zelda Breath of Wild, Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Metroid Dread, etc.



Couronnée par le Time Magazine comme l'un des 10 produits high-tech les plus incontournables de ses dix dernières années, la Switch se vend toujours comme des petits pains et les réductions sont rares. Alors si vous souhaitiez faire un super cadeau à un ado, à un proche ou même à vous-même, c'est le bon moment.

Pour profiter de la promotion du Black Friday :

Vidéo de présentation de la Switch