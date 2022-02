Nintendo ajoute 48 courses dans Mario Kart 8 Deluxe avec un DLC

Les fans de Mario Kart ont été déçus lors du dernier Nintendo Direct puisque Mario Kart 9 n'a pas été annoncé. En revanche, Nintendo a révélé qu'il n'en avait pas encore fini avec Mario Kart 8 Deluxe et va proposer un pack payant avec 48 nouvelles courses. De quoi doubler le nombre de pistes disponibles dans le jeu !

Booster Course Pass : un DLC payant pour Mario Kart 8 Deluxe sur Switch

La société est en train de remasteriser les circuits des anciens jeux de la série et de les intégrer à Mario Kart 8 Deluxe sous forme d'un DLC payant. Pour faire durer le plaisir, le nippon a prévu 6 vagues de 8 circuits, le premier lot arrivant le 18 mars. Le mois prochain, vous pourrez à nouveau faire la course autour du Coconut Mall de Mario Kart Wii, du Choco Mountain de Mario Kart 64, du Tokyo Blue de Mario Kart Tour et de cinq autres versions de parcours classiques.

Voici le détail des nouveaux circuits de mars 2022 :

Coupe Golden Dash

Promenade de Paris (Tour)

Toad Circuit (3DS)

Choco Mountain (N64)

Coconut Mall (Wii)

Coupe Lucky Cat

Tokyo Blur (Tour)

Shroom Ridge (DS)

Sky Garden (GBA)

Ninja Hideaway (Tour)



Nintendo ajoutera donc huit parcours à six reprises. Les 48 parcours devraient être tous disponibles d'ici la fin de l'année 2023. Les précommandes pour le Booster Course Pass à 24,99 $ sont ouvertes aujourd'hui. Cependant, si vous êtes abonné au pack d'extension Nintendo Switch Online, vous aurez accès aux cours remastérisés sans frais supplémentaires. Cet abonnement permet aussi de jouer en ligne et de retrouver des jeux gratuits tous les mois.



Au final, Mario Kart 8 Deluxe comptera donc 96 circuits différents, de quoi relancer largement l'intérêt des joueurs. Si vous n'avez pas encore le jeu, achetez Mario Kart 8 Deluxe en promo.

Autres nouveautés du Nintendo Direct du 9 février 2022

Le reste du Nintendo Direct a permis de voir Splatoon 3, Mario Strikers Battle League, Xenoblade Chroniques 3 et autres Live A Live et Kirby Forgotten Land.