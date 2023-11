Retro Kart Rush est un bel hommage à Mario Kart sur SNES

Nous avions manqué la sortie d'un jeu de course très intéressant, Retro Kart Rush. Clairement inspiré du mythique Mario Kart sur SNES, le titre de TuanisApps est sorti vendredi dernier sur l'App Store avec un prix promotionnel de 0,99 €. Malheureusement, l'offre a déjà expiré, il faut débourser 2,99 €. Qu'à cela ne tienne, le jeu vaut son prix.

Découvrez le sympathique Retro Kart Rush !

Dans Retro Kart Rush, vous retrouvez les sensations du tout premier Mario Kart donc, mais aussi son look rétro. Bien sûr, ce n'est pas aussi travaillé et mignon que le jeu de Nintendo de l'époque, mais la nostalgie opère. Gameplay accessible mais suffisamment travaillé, tracés délirants, power-ups pour tricher et adversaires prêts à tout pour gagner, la recette est complète. Le tout est pixelisé à souhait, avec une belle impression de vitesse.



Côté défi, Rétro Kart Rush c'est 8 coupes à disputer sur 18 circuits, ainsi que 9 personnages pour trouver celui qui correspond le mieux à votre style. Il existe également des modes course unique et contre-la-montre pour varier les plaisirs, ainsi que 4 niveaux de difficulté pour s'assurer que la durée de vie soit plus que correcte. Que demande le peuple ?



Voici la vidéo officielle de lancement :

Retro Kart Rush est un jeu de course rétro qui vous transportera à l'époque des consoles 16 bits. Là où les amitiés se faisaient (ou se défaisaient) en jouant à des jeux multijoueurs devant la télévision.

Voici les caractéristiques clés du jeu :

Modes coupe, course unique et contre-la-montre.

Jeu solo ou multijoueur en écran partagé pour 2 joueurs !

4 niveaux de difficulté différents pour s'adapter à tous les niveaux de joueurs.

8 coupes différentes avec 18 circuits uniques

9 personnages aux attributs différents

Si vous êtes convaincu, vous pouvez télécharger Retro Kart Rush sur l'App Store pour 2,99 € ou l'équivalent dans votre pays. Voilà qui devrait plaire à ceux qui ont été déçus par Mario Kart Run ou qui n'ont pas aimé l'excellent KartRider Rush.

Télécharger Retro Kart Rush à 2,99 €