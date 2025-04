Halfbrick dévoile Jetpack Joyride Racing, un spin-off type Mario Kart

Halfbrick Studios, les créateurs du célèbre jeu Jetpack Joyride, se préparent à lancer Jetpack Joyride Racing le 20 juin prochain. Ce spin-off de course multijoueur échange les jetpacks contre des karts, mettant en scène le protagoniste Barry Steakfries et d'autres personnages emblématiques du studio comme Dan, Josie, Professor Brains et Robo Barry sur des pistes à haute vitesse. En ligne de mire, un certain Mario Kart. Mais aussi Sonic Racing. Encore une fois, vous êtes les premiers au courant.

Découvrez Jetpack Joyride Racing

Jetpack Joyride Racing entend proposer une action de course intense et gratuite où les joueurs dérapent, accélèrent et se battent sur des pistes dynamiques, incluant des laboratoires high-tech et des circuits sous-marins. Avec jusqu'à six joueurs en multijoueur en temps réel ou en mode par équipe, le jeu offre un défi perpétuel.



Visionnez la vidéo officielle pour prendre la mesure de ce qui vous attend :

Au départ, les joueurs auront droit à quatre pistes uniques pleins d'obstacles, de raccourcis et d'opportunités tactiques, tandis que des commandes intuitives et des mécaniques approfondies permettent aux joueurs occasionnels et aux compétiteurs acharnés de s'amuser dès les premiers instants. Les joueurs peuvent débloquer et personnaliser des vaisseaux, des traînées et des personnages, avec des coureurs, pistes et cosmétiques supplémentaires disponibles via un abonnement Halfbrick+.



Bien que le passage des jetpacks aux karts puisse surprendre les aficionados de la saga — les jetpacks n'auraient-ils pas pu fonctionner avec des barrières de piste ? — le jeu semble avoir conservé le charme caractéristique du célèbre jeu.



Une bêta fermée est ouverte aux inscriptions via le Discord officiel de Halfbrick Studios, et la pré-inscription est désormais disponible sur App Store et Play Store, avant la sortie pour l'été.



Pour patienter, pourquoi ne pas télécharger Jetpack Joyride pour se remettre dans l'ambiance ?

Télécharger le jeu Jetpack Joyride Racing