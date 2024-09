Halfbrick+ est un abonnement pour jouer à Fruit Ninja, Jetpack Joyride, Nimble Quest, etc

Profiter des meilleurs jeux sans publicités ni achats intégrés, telle est la promesse de Halfbrick+, un service d'abonnement qui vous donne accès à des jeux créés par le studio du même nom. Comme Apple Arcade, Netflix ou GameClub, Halfbrick+ mise sur un prix attractif pour séduire les joueurs.

Découvrez Halfbrick+

La semaine dernière, Halfbrick Studios a lancé officiellement son service de jeux en illimité "Halfbrick Plus" pour permettre aux fans de profiter d'une expérience de jeu ininterrompue, sans publicités ni frais supplémentaires, et avec tout le contenu débloqué. Dans le catalogue, on retrouve les classiques Jetpack Joyride et Fruit Ninja, mais aussi d'autres titres comme Colossatron ou Nimble Quest. Les développeurs expliquent que le catalogue s'étoffera avec le temps et de nouveaux jeux inédits, dont certains via d'autres éditeurs.



La semaine dernière, Halfbrick+ a ajouté Mega Jump, un jeu de plateforme où le but est de sauter le plus haut possible tout en évitant les monstres et en collectant des pièces. Dans une semaine, c'est Nimble Quest qui rejoindra le service. Pour ceux qui ne connaissent pas Nimble Quest, c'est un petit jeu amusant basé sur le jeu de serpent des anciens Nokia. Les joueurs contrôlent une file de héros, détruisant des ennemis, collectant de nouveaux héros et amassant des trésors.

Comment ça marche ?

Téléchargez l'application hub pour explorer les jeux disponibles.

Profitez de 60 minutes d'accès invité.

Devenez membre avec un essai gratuit et accédez à un large choix de jeux premium.

Téléchargez vos jeux préférés directement sur votre appareil, sans frais supplémentaires.

Profitez de nouveaux jeux et sorties exclusives chaque mois, avec du contenu pour tous les goûts.

Mais combien ça coûte ?

C'est la question qui fâche : Halbrick+ coûte 2,99 € par mois, ou 34,99 € par an. Ce n'est pas très cher en soi, mais comparé à Apple Arcade à 6,99 € par exemple, la différence est flagrante. On parle d'un catalogue d'une dizaine de jeux contre près de 300. Mais les fans du studio pourraient succomber, Fruit Ninja et Jetpack Joyride ayant encore un certain succès plus de dix ans après leur lancement. Les sympathiques Dan the Man, Jetpack Joyride Test Labs, Bears vs. Art, Lazy Dog, Monster Dash, Colossatron et autre Battle Racing Stars sont également présents.



Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur l'application ou le site Halfbrick. Vous aurez le droit à un mois d'essai gratuit.

Télécharger le jeu gratuit Halfbrick+