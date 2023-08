Disney Speedstorm, le Mario Kart arrive sur mobile grâce à Gameloft

Personne ne le sait ou presque, Disney s'apprête à lancer un concurrent à Mario Kart, le célèbre jeu de course de Nintendo. Alors que de nombreux studios ont essayé de déloger Mario de la première place (Crash Bandicoot, Sonic, etc), la bande à Mickey pense avoir sa chance avec Disney Speedstorm.



Le jeu est prévu sur mobile donc, mais aussi sur PC et consoles.

Disney Speedstorm se montre enfin !

Disney Speedstorm a été lancé discrètement sur mobile dans certaines régions du monde, suite à son lancement en accès anticipé sur les autres plateformes. Très beau, Speedstorm est surtout très fun, à tel point que les développeurs ont déjà lancé la saison 3 avec une nouvelle mise à jour qui ajoute Lilo & Stitch.



Regardez la bande-annonce de Disney Speedstorm Saison 3 ci-dessous :

Pour le moment, Disney Speedstorm est actuellement disponible en Espagne et aux Philippines. Gameloft précise que le jeu sera bientôt déployé en Roumanie, au Brésil, au Vietnam, au Mexique, en Australie, à Taïwan, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Autriche et en Irlande au fil du temps. La France devrait arriver dans la foulée, nous vous préviendrons, évidemment.

Laissez-vous entraîner dans le jeu de course de combat ultime basé sur les héros, sur des circuits à grande vitesse inspirés des univers de Disney et Pixar. Maîtrisez les compétences uniques de chaque personnage sur la piste de course et remportez la victoire dans cette expérience de course arcade palpitante des créateurs de la série Asphalt !

Notre avis sur Disney Speedstorm

Sans surprise, Disney Speedstorm offre de magnifiques références aux licences du géant américain. Les superbes circuits et l'ambiance sonore sont de sérieux atouts pour venir titiller Mario Kart 8 Deluxe ainsi que l'excellent remake de Crash Team Racing. C'est légèrement en dessous du jeu de Nintendo en termes d'enrobage, mais tout y est avec des modes solo, multi local et en ligne. Le gameplay est bien calibré avec ses bonus et ses dérapages, vous trouverez rapidement vos marques avec des personnages emblématiques tels que Sulley, Mickey Mouse, Mulan, Baloo, le Capitaine Jack Sparrow et bien d'autres encore issus de Disney et Pixar.



Reste qu'on attend toujours le modèle économique. La version PC est payante pour le moment, mais sur mobile Gameloft semble avoir pris le parti de faire du free-to-play. En attendant, n'hésitez pas à tester Mario Kart Tour ou Kartrider Rush+.

Télécharger le jeu gratuit Disney Speedstorm