Disney Speedstorm s'offre une date de sortie sur mobile

Nous étions les tout premiers à vous en parler cet été, Disney s'apprête à lancer un concurrent direct à Mario Kart, le célèbre jeu de course de Nintendo. Après un lancement dans certains pays en guise de test, la bande à Mickey vient d'ouvrir les précommandes du jeu, tout en dévoilant la date de sortie.

Disney Speedstorm arrive !

Disney Speedstorm est donc désormais visible sur l'App Store. Gameloft, qui développe le jeu, avait déjà lancé les pré-enregistrements sur Android il y a quelques jours, permettant d'en apprendre davantage sur le portage mobile. Basé sur l'univers pléthorique de Disney, Speestorm offre aux joueurs un panel de personnages et de circuits qui n'a rien à envier à Mario Kart.

Laissez-vous entraîner dans le jeu de course de combat ultime basé sur les héros, sur des circuits à grande vitesse inspirés des univers de Disney et Pixar. Maîtrisez les compétences uniques de chaque personnage sur la piste de course et remportez la victoire dans cette expérience de course arcade palpitante des créateurs de la série Asphalt !

Après un lancement quelque peu raté sur Switch et Steam Deck, plusieurs bugs ayant entaché la sortie, Disney Speedstorm a rapidement été mis à jour pour améliorer l'expérience. Regardez la bande-annonce de Disney Speedstorm Saison 3 ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore joué à ce jeu sur une quelconque plateforme, sachez qu'il s'agit d'un jeu de karting gratuit avec des personnages et des univers de Disney et Pixar. Disney Speedstorm doit être lancé en premier lieu sur iOS en Espagne, en Roumanie, aux Philippines, au Brésil, au Vietnam, au Mexique, en Australie, à Taïwan, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Autriche et en Irlande au fil du temps. La France, la Belgique ou encore la Suisse y auront droit plus tard, probablement le 28 novembre, date affichée sur l'App Store.

Notre avis sur Disney Speedstorm

Comme expliqué la fois précédente, Disney Speedstorm offre un vibrant hommage aux licences emblématiques de l'entreprise américaine. Ses circuits magnifiques et son ambiance sonore unique en font un concurrent sérieux pour des titres tels que Mario Kart 8 Deluxe et le superbe remake de Crash Team Racing. Bien qu'il soit légèrement en retrait en termes de finition par rapport au jeu de Nintendo, il propose une gamme complète de fonctionnalités, y compris des modes solo, multijoueur local et en ligne. Le gameplay est bien équilibré, avec des bonus et des dérapages.



En attendant, vous pouvez vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android dans le monde entier et le pré-commander sur l'App Store, tout cela gratuitement. En attendant, n'hésitez pas à tester Mario Kart Tour ou Kartrider Rush+.

Télécharger le jeu gratuit Disney Speedstorm