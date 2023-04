Nintendo et DeNA lancent une coentreprise : Nintendo Systems

Nintendo a lancé sa nouvelle entreprise avec le détenteur de la plateforme mobile DeNA, sobrement appelée Nintendo Systems. Le partenariat conjoint verra les deux entreprises unir leurs forces afin de tirer parti de l'aspect numérique des activités de Nintendo, en améliorant le développement et le divertissement sur iPhone, iPad et Android. Une excellente nouvelle !

Un site pour démarrer une nouvelle ère du jeu mobile

Nintendo Systems a été annoncé via un nouveau site web. Pour l'instant, le site est assez dépouillé et très orienté geek avec des clins d'œil aux développeurs, mais il fournit également un certain contexte sur les activités de Nintendo et de DeNA suite à l'annonce de leur partenariat en novembre de l'année dernière.

Voici ce qu'on peut lire sur le nouveau site :

Nintendo Systems est née en avril 2023, sous l'impulsion d'une équipe d'ingénieurs de Nintendo et de DeNA, afin de créer une console qui facilite la diffusion des divertissements Nintendo auprès de nos clients.

Il semble que Nintendo Systems fonctionnera essentiellement en s'appuyant sur deux bureaux japonais, l'un à Tokyo et l'autre à Kyoto. Nintendo Systems admet que l'internet se développe et évolue "à un rythme vertigineux et se complexifie chaque jour". Par conséquent, "Nintendo Systems s'appuiera sur la relation de confiance entre Nintendo et DeNA, entretenue par un partenariat de plus de sept ans, pour créer de nouvelles innovations pour le monde, grâce à l'originalité de Nintendo et à la connaissance technologique de DeNA".



Sans divulguer trop de détails, le site indique que Nintendo et DeNA travailleront au développement de la technologie entourant le divertissement.

Nous continuerons à relever le défi de faire sourire le plus grand nombre de clients possible grâce aux divertissements Nintendo en incorporant une gamme variée de technologies.

Tout cela n'est que l'aboutissement d'une relation de longue date. Nintendo et DeNA ont travaillé main dans la main au lancement de nombreux titres mobiles de Nintendo, dont Animal Crossing : Pocket Camp, Mario Kart Tour, Super Mario Run, Miitomo et Fire Emblem Heroes. En 2015, Nintendo a acquis 15 % de DeNA.



Mais cette association est également prolifique sur consoles du nippon, ou les deux sociétés se partagent les parts à raison de 80 % pour 20 %, Nintendo détenant évidemment l'essentiel.



Voilà, les joueurs mobiles sont prévenus, Nintendo devrait revenir en force dans les années à venir sur l'App Store et le Play Store, un peu à la manière de ce qu'a annoncé Sony en 2021 pour son catalogue PlayStation sur mobile.